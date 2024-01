“Gomide foi o melhor prefeito da história de Anápolis”, afirma Professor Marcos ao indicar volta do PT em 2024

Vereador, que pretende concorrer a reeleição, é o entrevistado desta semana do '6 perguntas para'

Pedro Hara - 14 de janeiro de 2024

Professor Marcos Carvalho. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Vereador em primeiro mandato, Professor Marcos (PT) afirma ao ‘6 perguntas para’ desta semana que será candidato à reeleição. Segundo o parlamentar, a decisão se deve ao fato de que há ainda demandas que ele defende que precisam ser atendidas.

Marcos destaca ter apresentado 60 projetos de lei, dos quais 13 foram sancionados. “A maior produtividade da Câmara”, comemora.

Para 2024, pretende atuar principalmente nas áreas da educação – principal bandeira do mandato – e também na saúde. As cuidadoras credenciadas e o cadastro de reserva do último concurso da educação também devem receber um olhar especial do vereador.

Ao falar da disputa à Prefeitura de Anápolis, Marcos crava que o deputado estadual Antônio Gomide (PT) “foi o melhor prefeito da história de Anápolis”. O retorno do correligionário poderia, no entendimento dele, ajudar a cidade a conseguir mais recursos junto ao Governo Federal.

No entanto, caso seja eleito Gomide terá que voltar as atenções para a saúde, que é apontada pelo vereador como o problema mais urgente da cidade neste momento.

6 perguntas para Professor Marcos

1. Quais as prioridades do seu mandato em 2024?

Professor Marcos: Lutar pelo pagamento do piso da educação e da enfermagem de maneira correta e garantir as progressões dos professores e servidores, além de pressionar pela questão de melhorias para as cuidadoras credenciadas e uma grande convocação do cadastro de reservas.

2. Elenque três grandes conquistas deste seu mandato?

PM: No trabalho legislativo apresentamos 60 projetos de lei e 13 viraram leis, sendo a maior produtividade da Câmara. Na educação conseguimos pressionar para a criação das vagas de licença para mestrado e a progressão vertical de quase 300 professores. Na saúde aprovamos o projeto que garante às mulheres uma acompanhante em exames com sedação e a aprovação da lei que inibe a violência obstétrica.

3. Vai concorrer à reeleição? Por que?

PM: Sim, votei contra o aumento do IPTU, contra o empréstimo de 500 milhões, contra o aumento do recolhimento do ISSA e contra aumento de tributos para a população pagar.

Ainda temos projetos que não saíram do papel. Queremos um psicólogo e assistente social em cada escola, queremos criar um convênio para que os professores possam fazer mestrado e doutorado, e precisamos ampliar os serviços de saúde mental, essa é uma demanda urgente, além de fortalecer a UEG e IFG.

4. Acredita que o PT pode voltar à Prefeitura de Anápolis?

PM: Antônio Gomide foi o melhor prefeito da história de Anápolis, com os Cais 24h, a valorização dos servidores, a saúde funcionando, a auto estima do anapolino. Agora com o Governo Federal junto temos condições de trazer mais recursos para o município.

5. Qual o problema que o próximo prefeito de Anápolis terá que resolver urgentemente?

PM: O próximo prefeito precisará melhorar os serviços de saúde, colocar médicos nas unidades de saúde nos bairros, ampliar a cobertura 24h e fazer novos concursos para fortalecer o ISSA.

6. Com quais colegas de Câmara é possível manter o bom debate?

PM: Consigo dialogar com os 22 colegas, mas o meu grande diálogo é com a sociedade, nos bairros, associações, igrejas, escolas. É lá que precisamos estar

LEIA MAIS