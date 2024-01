BR em Anápolis ficará totalmente interditada para reconstituição de acidente

Estimativa é de que os trabalhos da Polícia Civil no local durem por cerca de 01h

Augusto Araújo - 15 de janeiro de 2024

Imagem ilustrativa de trecho da BR-414. (Foto: Divulgação/Ecovias do Araguaia)

A BR-414 será totalmente interditada no km 434, em Anápolis, na Região do Jardim Promissão, nesta próxima terça-feira (16), para a realização de uma simulação visando a reconstituição de um acidente de trânsito.

A operação será conduzida pela Polícia Civil com apoio operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração do trecho.

O bloqueio está previsto para começar às 09h e deve durar cerca de 01h.

Os agentes da PRF e os funcionários da empresa irão atuar de forma a garantir a segurança das equipes envolvidas na simulação e dos motoristas que trafegarem pela rodovia enquanto o procedimento estiver sendo realizado.

Ainda que não tenha sido confirmado qual acidente seria recriado, vale destacar que, na mesma região, houve um sério engavetamento, no dia 25 de setembro de 2023.

Na ocasião, 18 veículos estiveram envolvidos na colisão, que começou após um caminhão perder o freio, e deixou quatro mortos, além de vários feridos.