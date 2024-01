Essas são as cidades que devem receber maior volume de chuva em Goiás na terça (16)

Expectativa é de tempestades acompanhadas de rajadas de vento acima de 60 km/h e raios

Maria Luiza Valeriano - 15 de janeiro de 2024

Região Metropolitana de Goiânia está na lista de cidades que podem receber chuvas intensas (Foto: Portal 6)

Após semanas consecutivas de chuvas em todo o estado, a expectativa é de que moradores de algumas regiões de Goiás devem se preparar para mais temporais, enquanto outros locais poderão ter uma trégua das tempestades. A previsão para a terça-feira (16) é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

A expectativa é de que moradores das regiões Norte e Leste sejam os mais afetados, onde a média esperada de água é de 30 mm, seguidos pela Oeste, com 25 mm. Além do risco de chuvas intensas, estes locais ainda podem sofrer com rajadas de vento acima de 60 km/h e raios.

Já quem reside no Sudoeste, Centro e Sul de Goiás tem mais chances de um dia com precipitações mais leves, em torno de 08 mm.

Desse modo, o boletim destaca Alto Paraíso, no Norte goiano, está previsto para ter 08 mm de chuva nesta terça. Já cidades como Goiânia, Rio Verde, Jataí, Porangatu, Goiatuba, Rubiataba, Cristalina, Palminópolis, Firminópolis, Doverlândia, Caiapônia e Montes Claros devem registrar cerca de 05 mm.

Porém, embora essa seja a expectativa, o órgão reforça que a Região Metropolitana de Goiânia pode vir a apresentar tempestades.

Vale ressaltar que o Cimehgo apontou que diversas outras cidades correm risco de chuvas intensas, sendo elas: Adelândia, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Aloândia, Alto Horizonte, Alvorada do Norte, Amaralina, Americano do Brasil, Anicuns, Araguapaz, Aruanã, Aurilândia e Barro Alto.

Bonópolis, Britânia, Buriti de Goiás, Buritinópolis, Cabeceiras, Campinaçu, Campinorte, Campos Belos, Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Cavalcante, Ceres, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Colinas do Sul, Córrego do Ouro, Crixás, Divinópolis de Goiás, Edéia, Estrela do Norte, Faina, Fazenda Nova, Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Goianésia, Goiás, Guaraíta, Guarani de Goiás, Guarinos, Heitoraí e Hidrolina também estão na lista.

Além disso, Iaciara, Ipiranga de Goiás, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Itauçu, Jaraguá, Jesúpolis, Jussara, Luziânia, Mara Rosa, Matrinchã, Mimoso de Goiás, Minaçu, Montividiu do Norte, Morro Agudo de Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Niquelândia, Nova América, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Iguaçu de Goiás, Novo Brasil, Novo Gama, Novo Planalto, Padre Bernardo, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Porangatu, Posse, Rialma e Rianápolis.

Por fim, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Fé de Goiás, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, Santa Tereza de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São Domingos, São Francisco de Goiás, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, São Patrício, Simolândia, Taquaral de Goiás, Teresina de Goiás, Trombas, Uirapuru, Uruaçu, Uruana, Valparaíso de Goiás, Vicentinópolis, Vila Boa, Vila Propício e São Luíz do Norte.