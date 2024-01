Gol anuncia passagens saindo do Aeroporto de Brasília para cidade com praia por menos de R$ 250

Descontos estão sendo ofertados tanto em trechos nacionais quanto internacionais

Gabriella Pinheiro - 15 de janeiro de 2024

Companhia aérea Gol terá de pagar indenização à passageira retirada do voo por cólicas menstruais. (Foto: Agência Brasil)

A companhia aérea Gol está oferecendo passagens aéreas com preços promocionais para voos saindo de Brasília e também com alguns destinos a Goiânia.

As ofertas são decorrentes de uma comemoração de 23 anos da companhia aérea, que está ofertando voos em trechos nacionais a partir de R$144,10 e internacionais ida e volta a partir de R$950, a depender da data e mês escolhido.

De Brasília a Goiânia, por exemplo, uma passagem entre os dois trajeto está a partir de R$ 143,43. Outra oferta do mesmo ponto de partida é de um voo rumo a Juazeiro do Norte, cujo preço está a partir de R$ 325,38.

Uma das oportunidades está no destino saindo de Brasília para Maceió. Nesse caso, passagens de ida estão a partir de R$ 271,81. Situação similar é encontrada em uma viagem até São Luís, com preço a partir de R$ 283,19.

Outro caso que também apresenta uma promoção é de um voo de Brasília ao Rio de Janeiro, com passagem de R$ 247,99.

Ainda há oportunidades de voos saindo do Rio de Janeiro com destino a Goiânia com custo a partir de R$ 517,43.