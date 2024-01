Bruno Peixoto dá passo estratégico para viabilizar candidatura à Prefeitura de Goiânia

Presidente da Alego, ao contrário de outros potenciais adversários, se movimenta constantemente, com esse objetivo

Pedro Hara - 16 de janeiro de 2024

Bruno Peixoto é deputado estadual e atualmente preside a Alego. (Foto: Marcos Souza/Alego)

Em ritmo de pré-campanha, o deputado estadual Bruno Peixoto (UB), segue em busca de apoios para consolidar o nome à disputa pela Prefeitura de Goiânia.

Após conseguir a adesão ao projeto do deputado federal José Nelto (PP) e se aproximar do Avante de Thialu Guiotti, Bruno está em busca de mais um grupo: os religiosos da capital.

Bruno tem se reunido com lideranças católicas e evangélicas nos últimos dias, colocando-se à disposição para discutir projetos em prol do segmento em Goiânia.

A possibilidade do deputado compor com o ex-senador Luiz Carlos do Carmo (Podemos) – que é irmão do bispo Oídes José do Carmo, presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira Campo Campinas – também mostra a disposição do presidente da Alego de aglutinar o segmento evangélico em seu entorno.

“Se tem alguém capaz de compor e aglutinar com diversas frentes, esse alguém é o Bruno Peixoto. Basta ver o que fez na eleição da Alego, quando conseguiu ser eleito por aclamação”, comentou um analista à Rápidas.

Bruno é católico praticante e dessa movimentação pode surgir um vice evangélico de peso.

Hélio Araújo e Roberto Naves têm encontro a portas fechadas

Diante dos indícios cada vez mais fortes de filiação de Márcio Corrêa (MDB) ao PL, o presidente municipal do partido, vereador Hélio Araújo, se reuniu nesta segunda-feira (15) a portas fechadas com o prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Rápidas descobriu que o intuito do encontro entre Hélio e Roberto foi discutir alguma maneira de barrar a filiação do suplente de deputado federal ao partido ou pelo menos tornar a vida dele difícil na legenda caso ele consiga se filiar.

Matheus Ramos mostra rotina de reuniões e eventos em Alexânia

Visto como candidato natural à Prefeitura de Alexânia, Matheus Ramos (PSDB), tem começado a rebater comentários maldosos em relação a vida pessoal.

O político, que já foi vereador, é um dos principais nomes da juventude do PSDB e tem não somente a simpatia de Marconi Perillo, como a torcida do partido para disputar o Executivo alexaniense.

Noa últimos dias além da rotina fitness, ele tem mostrado presença em eventos e reuniões para apresentar projetos sobretudo de continuidade com mudanças no município.

Denes Pereira promete entrega do BRT para fevereiro

Secretário de Infraestrutura de Goiânia, Denes Pereira (SD) prometeu, em entrevista, que as obras do BRT serão entregues até o final de fevereiro.

No entanto, agentes políticos da capital que foram ouvidos pela Rápidas disseram que não acreditam que o prazo será cumprido.

Alego recebe evento de lançamento do Campeonato Goiano 2024

Desde que foi inaugurado, o salão nobre da Alego tem recebido mostra, exposições, feiras e dessa vez o evento terá uma temática mais popular, o lançamento do Campeonato Goiano 2024.

O evento terá início às 09h da manhã e contará com a presença dos presidentes do Poder Legislativo, Bruno Peixoto (UB), da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Ferreira de Freitas, e da Agência Brasil Central (ABC), Reginaldo Alves da Nóbrega Júnior.

A TV Alego, juntamente com a TBC vão transmitir boa parte dos jogos da competição.

Nota 10

Para o Cine Cultura, de Goiânia, que vai exibir filmes com entrada gratuita entre os dias 17 e 26 de janeiro.

As produções que estão em cartaz são: A fuga das galinhas; A noiva cadáver; Bernardo e Bianca; Mogli: o menino lobo; Meu vizinho Totoro; Mulan; Procurando Nemo; e Serviço de entregas da Kiki.

O Cine Cultura fica localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis. Servidores que entraram em contato com a Rápidas sustentam que o dinheiro referente ao retroativo da enfermagem já está nos cofres, mas que o pagamento não foi efetivado.