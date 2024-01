Preso suspeito de agredir a ex e esfaquear homem dentro de igreja, em Anápolis

Ele estava foragido desde o início do mês, mas foi localizado pelas autoridades

Da Redação - 16 de janeiro de 2024

PC deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva. (Foto: Divulgação/ PCGO)

A Polícia Civil (PC) de Anápolis, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva nesta terça-feira (16).

O suspeito em questão estava foragido desde o início do mês, após agredir a ex-companheira e esfaquear outro homem – que também havia tido um relacionamento com a mulher – e tentou a defender.

Toda a ação aconteceu dentro de uma igreja, localizada no bairro Jardim Esperança.

Agora, já preso, o homem de 54 anos se encontra à disposição do Poder Judiciário para as medidas cabíveis.

Relembre o caso

No dia 02 de janeiro, por volta das19h, o agressor apareceu no local bastante alterado e teria começado a ofender a ex com palavras de baixo calão. A situação foi se escalando até o ponto em que ele desferiu um soco na moça.

Neste momento, o homem com quem ela conversava se interpôs entre os dois, tentando preservar a integridade da mulher.

O agressor, porém, teria sacado uma faca e o golpeado na região do abdômen, fugindo do local após ter a briga apartada por populares.

A vítima do esfaqueamento foi socorrida por pessoas próximas e, posteriormente, pelas autoridades – que o levaram até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde passou por cirurgia.