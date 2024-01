Em fuga digna de cinema, motorista em Anápolis capota carro na BR-153 e causa prejuízos à PM

Todo o 4º BPM e a CPE foram rapidamente mobilizados para detê-lo, mas ele não se sentiu intimidado e conseguiu furar bloqueio policial deixando um cabo ferido

Gabriella Pinheiro - 17 de janeiro de 2024

Carro usado por suspeito para fuga em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma fuga digna de filme protagonizada por um motorista, de 30 anos, e o parceiro dele, movimentaram as ruas de Anápolis na noite de terça-feira (16). O fim da empreitada resultou em um capotamento de um carro em uma via às margens da BR-153, batida em uma viatura da Polícia Militar (PM), furo de bloqueio, além de ferimentos em um cabo.

O pontapé para a perseguição começou quando o condutor trafegava na Avenida Paulista, no Jardim São Paulo, em um veículo preto e na companhia de um passageiro, observando casas e passando pelo mesmo local diversas vezes.

A atitude chamou a atenção de uma viatura da PM, que transitava no endereço. Assim, os militares tentaram abordar o veículo por meio de sinais sonoros e luminosos.

A ação foi o suficiente para que o motorista iniciasse uma fuga em alta velocidade pelos bairros do município. Devido a atitude, policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar e da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) foram rapidamente acionados e se deslocaram até o o local de apoio.

Na sequência, os militares montaram um cerco contra o veículo e efetuaram disparos de arma de fogo. Mesmo assim, o condutor não se sentiu intimidado e, em seguida, jogou o automóvel contra as viaturas que o acompanhavam, além de tentar atropelar policiais que estavam fora dos automóveis.

Com a atitude, uma das viaturas acabou colidindo frontalmente com o carro de fuga, ocasionando danos. Um cabo, que ocupava o automóvel, chegou a bater a cabeça na parte superior da porta, sendo atingido por estilhaços de vidro no olho direito.

Em um dado momento durante a fuga, o suspeito acabou perdendo o controle do próprio veículo, vindo a capotá-lo em uma via que fica às margens da BR-153.

Os supostos autores iniciaram uma fuga a pé e seguiram em sentido a um matagal nas proximidades. Durante uma varredura no local, os militares encontraram o motorista, que apresentava escoriações pelo corpo.

Uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, compareceu até o local e encaminhou o homem até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Ele foi liberado logo em seguida e levado até a Central de Flagrantes. O outro passageiro, que acompanhava o suspeito durante a fuga, não foi encontrado pelos policiais.