Moradores de Anápolis denunciam filas enormes e pedidos atrasados nos Correios: “absurdo total”

Muita espera, filas e um sentimento de insatisfação geral. É assim que os moradores de Anápolis, ouvidos pelo Portal 6, revelaram terem sido as recentes experiências com encomendas que chegariam, ou ao menos deveriam chegar, pelos Correios. Normalmente, ao se fazer um pedido de algum produto, espera-se que o item chegue diretamente até a porta da casa do consumidor, porém, não foram poucas as reclamações envolvendo um cenário bem diferente. Leia a reportagem completa em portal6.com.br #Anápolis #Correios #Portal6

