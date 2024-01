Novo medicamento para tratamento de HIV começa a ser distribuído em Goiás; saiba onde encontrar

Substância é uma combinação de diferentes fármacos em um único remédio

Gabriella Pinheiro - 17 de janeiro de 2024

Novo medicamento para HIV e AIDS. (Foto: Agência Brasil)

O novo medicamento para o tratamento de HIV ou AIDS começou a ser distribuído pelo Governo de Goiás. Do total dos 5,6 milhões de unidades liberados pelo Ministério da Saúde, 450 mil foram destinados ao estado.

A substância é uma combinação de diferentes fármacos, em um único remédio, composto pelos antirretrovirais Lamivudina 300 mg coformulada e Dolutegravir 50 mg (3TC/DTG).

Até o momento, o medicamento está sendo distribuído nas cidades de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Catalão, Caldas Novas, Águas Lindas, Cidade Ocidental, Iporá, Itumbiara, Jataí, Novo Gama, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, São Luís de Montes Belos, Uruaçu e Valparaíso.

Inicialmente, as doses serão destinadas para pacientes cujo tratamento de terapia dupla tenha iniciado até o dia 30 de novembro de 2023, tenham idade igual ou superior a 50 anos, adesão regular e carga viral menor que 50 cópias no último exame.

Além deles, pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia ou diabetes, também terão prioridade no atendimento.

De acordo com o Governo Federal, os critérios para ampliar o público que receberá o novo medicamento poderão ser revistos em seis meses, conforme tendência de crescimento das prescrições e a disponibilidade do estoque do medicamento na rede.

Veja onde encontrar o remédio: