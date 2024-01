Atraso generalizado nas entregas do Correios tem gerado dor de cabeça em Goiânia

Ao Portal 6, empresa pública explicou os motivos pelos quais encomendas estão demorando a chegar até usuários

Augusto Araújo - 18 de janeiro de 2024

Entregas em centro de distribuição do Correios em Goiânia tem levado mais de duas semanas para serem realizadas. (Foto: Portal 6)

Desde que o ano de 2024 começou, o serviço de entregas dos Correios em Goiânia tem gerado dor de cabeça para a população, que tem de encarar pelo menos 15 dias de atraso até receber encomendas.

Ao Portal 6, um empresário da capital, que pediu para não ser identificado, alegou que estava com um pedido parado no Centro de Entrega e Encomendas (CEE) da capital desde o dia 31 de dezembro e a compra foi entregue apenas no dia 16 de janeiro.

“Eu fui lá para poder pegar minha encomenda, peguei uma fila de 40 minutos até que eu fosse atendido. Mas quando eu cheguei lá, me avisaram que o pedido já tinha saído para entrega, e só foram atualizar no site no dia seguinte”, detalhou o homem.

Outra fonte, que também pediu anonimato, destacou que essa tem sido uma reclamação comum no centro de distribuição, e que praticamente todas as pessoas que encontrou na fila se queixavam pelo mesmo motivo.

“Tem sido relatos assim desde a virada do ano. É difícil ter que confiar nos Correios, ainda mais se você estiver com uma demanda urgente”, desabafou.

Em resposta à reportagem, a empresa pública enviou uma nota explicando que esse atraso generalizado está ocorrendo pois houve a rescisão de contrato com a empresa terceirizada que atuava no apoio operacional.

Além disso, o Correios apontou que adotou “uma série de medidas para garantir o atendimento dos serviços, como realização de horas extras, deslocamento de empregados entre as unidades e apoio de pessoal administrativo. ”

Dessa forma, a expectativa é de que a situação se regularize nos próximos dias.

Por fim, a empresa destacou que reclamações e casos pontuais podem ser reportados por meio dos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas), 0800-725-0100 (para todo o Brasil), chat e Fale Conosco, no site www.correios.com.br.