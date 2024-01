Motorista de aplicativo ajuda mulher dar à luz dentro do carro, em Goiânia

Pequeno Bryan Henrique e a mãe, Cilene Nascimento, passam bem e devem receber alta hospitalar na sexta (19)

Karina Ribeiro - 18 de janeiro de 2024

Imagem mostra momento chegada ao hospital. (Foto: Reprodução)

Uma corrida de cerca de 12 minutos é considerada curta e está dentro da rotina de um motorista de aplicativo que roda pela capital do estado. Entretanto, para o condutor Eduardo Ribeiro, a viagem aceita na madrugada da terça-feira (16), entre os setores Campinas e Crimeia Leste foi recheada de emoção.

No meio do trajeto, a passageira Cilene Nascimento, grávida de 9 meses, entrou em trabalho de parto e o bebê começou a nascer. Conforme contou ao G1, a mulher fez força e ele aparou o bebê – Bryan Henrique.

Um vídeo, inclusive, mostra o momento em que eles chegam ao hospital situado no Crimeia Leste e mãe e filho foram atendidos pela equipe de enfermagem.

“Eu fiquei muito preocupado com a criança. Já tive muitas situações no meu carro, de sujar. Essa eu não me importei. É uma vida”, disse o motorista de app ao G1.

Este é o sexto filho de Cilene e, conforme ela, nenhum dos outros nascimentos foi tão rápido. Ela e o filho passam bem e a expectativa é de que recebam alta hospitalar na sexta (19).