Vídeo mostra momento em que jovem motociclista é arrastada por caminhão no Centro de Goiânia

Vítima estava parada no semáforo quando foi atingida na traseira pelo veículo de grande porte

Caio Henrique - 18 de janeiro de 2024

Grave acidente tirou a vida de uma jovem. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 29 anos, foi a óbito após um grave acidente de trânsito no Centro de Goiânia. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (18).

Ela, que foi identificada como Elda de Souza Oliveira, pilotava uma Honda Biz, de cor vermelha, quando acabou sendo atingida por um caminhão.

O motorista do veículo de grande porte trafegava pela Rua 10, no sentido Leste-Oeste. A vítima fatal estava na mesma via, um pouco mais a frente.

Em determinado momento, ela parou no semáforo – quando o caminhão, ainda em alta velocidade, foi de encontro com a traseira da moto, a arrastando pela rua.

A jovem, infelizmente, não resistiu e morreu no local. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, junto a uma equipe médica, mas só puderam constatar o óbito.

Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para cuidar do procedimento de remoção do corpo.

Agentes da Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT) de Goiânia também estiveram presentes na cena. O motorista foi convocado para prestar futuros esclarecimentos.

Além disso, o condutor foi autuado por estar dirigindo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias.