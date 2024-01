Lista proibida: veja o que não pode comprar com o Vale-Alimentação e Vale-Refeição

Contrariando a crença de alguns, esses produtos jamais devem ser adquiridos com os benefícios

Gabriella Pinheiro - 19 de janeiro de 2024

Trabalhadores devem ficar atentos as regras do Vale Alimentação. (Foto: Reprodução)

Apesar do Vale-Alimentação e Vale-Refeição sejam indiscutivelmente úteis para muitos durante as compras, nem todos os itens desejados podem ser adquiridos com esses benefícios.

Contrariando a crença de alguns, há uma lista legal de produtos e itens que são proibidos para aquisição por meio desse benefício, mas que poucos têm conhecimento.

1. Bebidas alcoólicas

É necessário lembrar que ambos os benefícios são destinados estritamente à compra de alimentos. Assim, a aquisição de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho ou destilados, não é permitida. O consumo responsável de álcool deve ser separado das despesas alimentares.

2. Contas e despesas

Outro item que não pode ser adquirido com o Vale-Alimentação e Vale-Refeição são as contas e despesas. Isso ocorre porque eles não pode m ser usados para o pagamento de contas, como água, luz e telefone, bem como outras despesas não diretamente relacionadas à alimentação.

3. Produtos de limpeza não relacionados à cozinha

Apesar de produtos de limpeza serem essenciais para manter a cozinha limpa, é crucial lembrar que o Vale Alimentação ou Refeição não pode ser utilizado para a compra de produtos de limpeza não diretamente relacionados à cozinha.

Itens como sabão em pó para roupas, amaciante e outros produtos de limpeza para áreas da casa que não sejam a cozinha estão excluídos desse benefício.

4. Eletrônicos e eletrodomésticos

Dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores, TVs, e eletrodomésticos, como geladeiras e máquinas de lavar, também ficam de fora da listagem dos aprovados. Essas compras estão associadas a necessidades distintas das alimentares.

5. Ração para animais de estimação

Devido ao benefício ser exclusivo para produtos alimentícios, não é permitido usar o Vale Alimentação ou Refeição para adquirir ração para animais de estimação.

6. Combustível

Por último, o combustível é mais uma das coisas que, embora alguns consigam adquirir, não deve ser comprado com os benefícios. Isso porque eles são destinados exclusivamente à aquisição de alimentos e itens relacionados à alimentação.

