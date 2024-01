Adolescente fica em choque e precisa de atendimento médico após ser assediada por homem em praça

Ela estava com outras duas amigas que também teriam sido vítimas da importunação

Maria Luiza Valeriano - 20 de janeiro de 2024

Homem foi encontrado no mesmo lugar e encaminhado à Central de Flagrantes de Pires do Rio (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem, de 57 anos, foi preso suspeito de oferecer dinheiro e comida a três adolescentes em troca de favores sexuais na noite desta sexta-feira (19), em Santa Cruz de Goiás. Uma das vítimas, que teve o braço puxado pelo suspeito, entrou em estado de choque emocional e precisou receber atenção médica.

Por volta das 23h, três garotas, todas de 15 anos, estavam em uma praça do Centro de Santa Cruz de Goiás, onde há uma quadra de esportes de areia.

Ao avistar as adolescentes, o suspeito teria se aproximado oferecendo dinheiro e comida caso as meninas saíssem com ele. Em determinado momento, ele ainda puxou uma das vítimas pelo braço, além de tentar tocar o rosto e seios dela.

As importunação sexual deixou a menina em estado de choque, paralisada perante os acontecimentos, o que levou o Conselho Tutelar a acionar assistência médica.

Enquanto isso, uma equipe da Polícia Militar (PM) se dirigiu até a quadra, onde o homem ainda se encontrava, e o encaminhou até a Central de Flagrantes de Pires do Rio. A Polícia Civil (PC) agora investiga o caso.