O segredo dos chefs para amaciar a carne que vai ser usada no churrasco

Até os churrasqueiros amadores conseguem transformar simples cortes em verdadeiras obras-primas

Ruan Monyel - 20 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Band Receitas)

O churrasco é uma tradição apreciada em todo o mundo, principalmente no brasil, um truque inovador para amaciar a carne vai salvar suas preparações.

Os chefs que dominam a arte do churrasco, revelaram um segredo valioso para deixar a proteína mais fofinha, tornando-a suculenta e deliciosa.

Ao combinar essas técnicas com o modo de preparo, até os churrasqueiros amadores conseguem transformar simples cortes em verdadeiras obras-primas.

O segredo dos chefs para amaciar a carne que vai ser usada no churrasco

Quem não ama um bom churrasco, não é mesmo? Mas alguns problemas de textura podem causar uma tremenda dor de cabeça quando feitas na brasa.

Existem cortes de carnes que são excelentes para assar, mas alguns truques podem facilitar a vida dos churrasqueiros de plantão.

Os chefs de cozinha, Edu Guedes e Renato Pires, durante a transmissão do programa The Chef, na Band, deram dicas inusitadas que podem salvar o churrasco e até deixar a carne mais macia utilizando refrigerante.

Primeiramente, os chefs iniciam com dicas valiosas voltadas ao churrasco no espeto de madeira, que é o ganha pão de milhares de empreendedores brasileiros.

Eles alertam sobre o padrão nos cortes da carne, pois assim elas vão assar de maneira uniforme, chegando ao ponto certo no mesmo timing.

Outras dicas são deixar os espetinhos prontos na geladeira um tempo antes de irem para a grelha, retendo a umidade da carne, e também deixar os palitos na água por alguns minutos para que eles não queimem e mantenham a estética.

A próxima dica é uma excelente opção para cortes mais magros, como o filé mignon ou lombo, e serve para espetos ou peças inteiras que vão para a brasa.

Prepara uma marinada com temperos a seu gosto e adicione um pouco de Coca-Cola, deixe a carne submersa no preparo por cerca de dez minutos.

O resultado é uma carne suculenta, macia e temperada, vale a pena experimentar. Confira o vídeo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!