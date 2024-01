Onde está a galinha? Você tem 8 segundos para colocá-la na faixa

Agora você vai ter bastante atenção, analisar os detalhes do quadro e localizar onde está o erro contido nela o mais rápido que conseguir

Magno Oliver - 20 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração / Portal6)

Você se considera uma pessoa boa em investigar coisas? Então temos certeza de que vai se dar bem no desafio que iremos apresentar a seguir.

No teste de imagem a seguir, no entanto, temos um quadro de fundo contendo um cenário rural com vários animais pelos cantos, em sua composição, e você terá de encontrar um item que se destaca.

A sua missão vai ser examinar cuidadosamente o cenário, detalhe por detalhe, canto por canto, contudo, para achar onde está a galinha que está escondida e em apenas 8 segundos de duração.

Onde está a galinha? Você tem 8 segundos para colocá-la na faixa

E aí, meus queridos leitores e leitoras, conseguiram encontrar a galinha escondida no nosso desafio? Como foi a experiência desse teste para vocês?

Se você trabalhou o olhar rápido e se deu bem, saiba que está de parabéns! Contudo, você é uma fera no desafio dos erros na imagem!

Por fim, sendo assim, saiba que suas habilidades oculares estão muito acima da média, no entanto, por conta da dificuldade aplicada no teste.

Confira o Gabarito do TESTE DA GALINHA

Gostou desse desafio? Então, aproveite e brinque também com esses outros aqui que separamos para você se testar: