Polícia Militar enquadra gringos que deram prejuízo de R$ 200 mil com furtos de cosméticos

Corporação afirma que suspeitos integram quadrilha internacional, responsável por vários outros esquemas do tipo

Davi Galvão - 20 de janeiro de 2024

Além dos dois suspeitos que aparecem nas imagens, outro indivíduo estaria distraindo funcionários no balcão. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) conseguiu localizar em Goiânia os três estrangeiros suspeitos de terem furtado quase R$ 12 mil em uma drogaria localizada no Jundiaí, bairro da região Central de Anápolis.

“Foi feita uma operação pelo nosso serviço de inteligência, que conseguiu identificar os autores, de outros países, e o veículo utilizado por eles”, afirmou a corporação por meio das redes sociais.

A partir dessas informações, as autoridades conseguiram localizar os três suspeitos, sendo dois colombianos e uma uruguaia, na capital, onde foram encontrados centenas de produtos furtados, totalizando cerca de R$ 200 mil em mercadorias.

Ainda de acordo com a PM, o grupo integra uma quadrilha internacional, que já havia realizado diversos outros furtos na cidade.

Em tempo

O furto na drogaria do Jundiaí ocorreu na tarde de sexta-feira (19), com toda a ação tendo sido registrada pelo circuito de segurança interno do local.

Por volta das 18h, uma mulher entrou no estabelecimento, localizada na Avenida Minas Gerais, e começou a olhar diversos dermocosméticos como se fosse comprá-los.

Em determinado momento, ela transferiu os produtos para outra prateleira, estrategicamente selecionada por ser mais próxima à saída.

Neste momento, um homem se aproximou e, juntos, eles colocaram os itens dentro de uma sacola. Durante todo o furto, ele segura um produto na linha da visão dos funcionários para não levantar suspeitas, segurando a sacola enquanto a mulher empurra os produtos para dentro.

Enquanto tudo acontecia, outro suspeito ficou no balcão, distraindo o restante da equipe.