6 pessoas já morreram no trânsito de Anápolis em 2024, aponta delegado Manoel Vanderic

Em uma única noite, uma operação da PC chegou a flagrar 45 pessoas dirigindo embriagadas na cidade

Samuel Leão - 22 de janeiro de 2024

Registro de operação da DICT. (Foto: Divulgação/PC)

Pouco mais de 20 dias dentro do ano de 2024, seis pessoas já morreram em decorrência de ocorrências no trânsito de Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo delegado Manoel Vanderic, titular da Delegacia de Investigação dos Crimes de Trânsito (DICT).

À reportagem, ele detalhou mais acerca do cenário e também das operações empreendidas pela Polícia Civil (PC), na tentativa de combater tais situações.

“Já tivemos 6 mortes registradas no trânsito da cidade. Isso mostra que o trânsito tem que ser discutido por todos, não existe ninguém imune a essa criminalidade e violência”, destacou.

“Apenas neste final de semana, nós abordamos 35 motoristas que estavam dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica e 11 foram presos. Quatro eram mulheres e dois estavam com teor acima de 1,o mg – que é mais do que o triplo do que configura a embriaguez”, complementou o delegado.

Vanderic ainda frisou que tais números consistem apenas em uma amostragem, visto que a equipe policial é pequena e cada flagrante exige um trâmite burocrático. Segundo ele, o cenário “real” é ainda muito mais caótico.

Um pouco mais cedo no ano, mais especificamente no dia 13 de janeiro, outra operação da PC chegou a flagrar 45 motoristas dirigindo embriagados, em uma mesma noite.