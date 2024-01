De gasolina até litro de leite, dono de bar em Goiânia choca web ao anunciar promoção inusitada

Vídeo foi publicado na página oficial do comércio no Instagram e já conta com mais de 111 mil visualizações

Gabriella Pinheiro - 22 de janeiro de 2024

Robson Biruttão, dono do restaurante Birutão. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Uma espécie de ‘moeda de troca’ ofertada no popular bar e restaurante Birutão, que fica na Avenida Independência, em Goiânia, foi a maneira que o empresário e dono do estabelecimento, Robson Biruttão, encontrou para atrair mais frequentadores e chamar a atenção nas redes sociais.

Já conhecido pelas promoções que fogem do comum e propagandas divertidas, desta vez, a nova oferta publicada na página do comércio no Instagram, no sábado (20), deu o que falar entre os usuários da web pelo gesto fora da curva: uma cerveja por um litro de gasolina. A postagem já conta com mais de 111 mil visualizações na plataforma.

“A cada cerveja [Amstel 600 ml] você ganha um litro de gasolina. Se você tomar 10 cervejas, então você ganha 10 litros de gasolina”, afirmou o empresário enquanto é filmado sem camisa e com a tradicional marquinha de biquíni.

O combustível não foi a única surpresa reservada para os clientes. Para cativar mais pessoas a irem até o local, ele ainda oferece itens da cesta básica a depender do que for consumido no local.

Para quem optar por uma torre de cerveja de 3 litros, por exemplo, o retorno recebido será um pacote de arroz da marca Cristal.

Aqueles que quiserem adquirir duas cervejas da marca Heineken, ganham um pacote de feijão. Já no caso dos fregueses que comprarem uma porção de batata frita, o ‘presente’ será 1 litro de leite.

“Você compra uma porção de filézinho de tilápia sequinho por fora e molhadinho por dentro, igual eu, você ganha 1 litro de óleo”, complementa.

No final do vídeo, ele ainda traz uma promoção de porção de picanha e cupim feitos na brasa por R$ 69,90 e R$ 49,90, respectivamente.

De acordo com o empresário, as ofertas são válidas apenas das 15h às 18h.

Veja o vídeo: