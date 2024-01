Goiás registra número recorde de raios em 2023; veja cidades com maior incidência

Índice foi superior em quase 380% se comparado com o ano passado

Gabriella Pinheiro - 22 de janeiro de 2024

Imagem mostra incidência de raio em céu fechado. (Foto: Divulgação/Equatorial)

Em 2023, Goiás registrou 14,4 milhões de raios. Os dados foram divulgados pela Equatorial Goiás – companhia responsável pela energia no estado.

Segundo a operadora, o total de fenômenos contabilizados no estado foi 379% superior aos documentados em 2022 – de aproximadamente 3,8 milhões.

Entre as cidades com maior incidência de raios, estão Niquelândia, Rio Verde, Cavalcante, Jataí, Cristalina, Mineiros, Serranópolis, Caiapônia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia, na ordem.

De acordo com o gerente do Centro de Operações da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima, as descargas elétricas são responsáveis por cerca de 20% das interrupções no fornecimento de energia.

“Esses raios ocasionam danos da rede elétrica podem provocar curto circuito, queimar transformadores e até ocasionar acidentes fatais”, disse.

Normalmente, segundo o profissional, o fenômeno pode vir acompanhado de alagamentos, enchentes e ventos intensos, o que exige cuidado da população.

Por isso, a companhia orienta que as pessoas evitem utilizar eletrônicos como celular, secador de cabelo e ferro elétrico conectados à tomada; não use chuveiro ou torneira elétrica e não faça consertos de instalações elétricas.

Se possível, o órgão também recomenda que a população permaneça dentro de casa nos períodos de chuva.

Caso não seja viável, a operadora reforça que é preciso evitar encostar em objetos metálicos como postes, cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas; não tocar em aparelhos elétricos com mãos ou pés úmidos e não carregar aparelhos móveis em locais úmidos.

Ainda, é também recomendável não desligar ou religar energia da rede elétrica por conta própria e evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.