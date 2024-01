Jovem é preso em Anápolis suspeito de tentar matar ex-mulher e cunhado na frente da filha de 3 anos

Após crime, suspeito fugiu com ajuda de parceiro. Objetivo dos supostos autores era se abrigar em uma cidade na Bahia

Gabriella Pinheiro - 22 de janeiro de 2024

Suspeitos de tentativa de homicídio, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Nas primeiras horas da noite e na frente da própria filha, de apenas 03 anos. Foram nessas condições que um jovem, de 28 anos, com a ajuda de um homem, de 26 anos, atirou na ex-companheira e no ex-cunhado. O crime aconteceu no domingo (21), em Rio Verde.

A tentativa de duplo homicídio ocorreu em torno das 19h após o suposto autor dos disparos, que trafegava no banco passageiro de uma VW/Saveiro, cor branca, juntamente com o parceiro de crime – que comandava o veículo -, ir até a propriedade em que a vítima reside.

No local, o jovem teria efetuado disparos de arma de fogo contra a ex-mulher e o ex-cunhado e, logo em seguida, fugido juntamente com o parceiro. A informação é de que a dupla teria pegado a BR-060 sentido Brasília.

Assim, uma equipe do Batalhão de ROTAM de Anápolis também foi acionada e deu início as diligências.

Os militares iniciaram um patrulhamento na BR-060, na altura do km 70, em Anápolis, onde conseguiram localizar os suspeitos.

Durante uma abordagem no automóvel, os policiais encontraram um celular com o GPS que tinha como destino final a cidade de Correntina, na Bahia (BA).

Questionados sobre o crime, eles confessaram e revelaram que teriam deixado a arma de fogo utilizada para o delito próximo a um posto de combustível, em Rio Verde.

Os supostos autores foram levados até a Central de Flagrantes de Anápolis, onde receberam voz de prisão em flagrante.

As duas vítimas foram encaminhadas inconsciente e em estado grave até uma unidade de saúde.