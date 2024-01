Quase um ano após perder a mãe, família do pequeno Mikael volta a pedir ajuda com doações

Ao Portal 6, tia do garoto explica que estão com dificuldades para manter as despesas da casa: "A gente vem lutando muito"

Augusto Araújo - 22 de janeiro de 2024

Quase um ano após perder mãe, família do pequeno Mikael volta a pedir ajuda. (Foto: Arquivo Pessoal: Suely de Jesus)

Quase um ano após perder a mãe, a família do pequeno Mikael Coelho de Jesus, volta a precisar de ajuda para conseguir manter o bem-estar do garoto.

Ao Portal 6, Suely de Jesus, tia do bebê, que completa um ano em março, explicou que é responsável por cuidar dele junto aos dois filhos dela, no bairro Santo Antônio, em Anápolis.

Além disso, o pai da criança também ajuda, mas precisa ficar muito tempo fora, pois trabalha como caseiro em uma fazenda no município.

No ano passado, eles conseguiram se manter por algum tempo com as doações de leite, produtos de higiene e roupas para o recém-nascido.

No entanto, a situação voltou a se complicar nos últimos meses e Suely tem pedido ajuda em diversos lugares.

“A gente vem lutando muito para conseguir as coisas. O pai dele até tem conseguido pegar o leite, mas vem pegando fiado da venda. Precisamos de roupas para o Mikael, que está crescendo, e as antigas não servem”.

A tia do garoto explicou que a família se mantém apenas com o dinheiro que o esposo dela consegue, fazendo bicos, e o que ela ganha como babá.

Dessa forma, atualmente, Suely abriu uma nova campanha para conseguir dar conta das despesas em casa.

A chave PIX para doações é (62) 62 99396-5077, que também é o telefone da tia de Mikael. Doações de itens de higiene, roupas, dentre outros, podem ser negociadas por meio do número acima, que atende WhatsApp.