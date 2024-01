COTEC abre inscrições para mais de 800 cursos de qualificação gratuitos em Goiás

Oportunidades são para o primeiro semestre de 2024, contando com mais de 800 opções

Isabella Valverde - 23 de janeiro de 2024

Oportunidades disponíveis são voltadas para as mais variadas áreas de conhecimento. (Foto: Divulgação)

Para os interessados em se preparar para o mercado de trabalho, o Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (COTEC) abriu as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos de curta e média duração, nas mais diversas áreas.

As oportunidades são para o primeiro semestre de 2024, contando com mais de 800 opções, distribuídas em 17 unidades da instituição. As vagas são voltadas para pessoas acima de 16 anos, interessadas em aprimorar os conhecimentos.

Os goianos podem garantir as inscrições até o dia 18 de junho, por meio do site oficial do COTEC ou, se preferirem, presencialmente na unidade escolhida.

As aulas são ministradas aos alunos de forma presencial, com opções de cursos nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Dentre os cursos ofertados se destacam Salgadeiro, Cuidador de Idosos, Massagista, Maquiagem Profissional, Mídias Digitais, Auxiliar em Gestão da Agricultura, Enfermagem no Atendimento de Baixa, Média e Alta Complexidade e Projetista de Ações em Segurança do Trabalho.

Com unidades unidades presentes em Goiânia, Anápolis, Caiapônia, Catalão, Ceres, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiatuba, Palmeiras, Piranhas, Porangatu, Santa Helena, Uruana e Jaraguá, os COTECs recebem os mais diversos públicos, atendendo desde estudantes com ensino fundamental incompleto até aqueles que já concluíram o Ensino Médio.

No caso dos cursos de curta duração, a carga horária varia entre 40 e 80 horas, ofertando aos interessados conhecimentos nas mais variadas áreas, como informática, beleza, administração e culinária.

Por outro lado, aqueles que buscam por formação de média duração, a carga varia de 160 a 360 horas, permitindo que o aluno aprofunde mais os conhecimentos nos variados setores da área da saúde. Neste caso em específico, as inscrições seguirão abertas até o dia 14 de maio.