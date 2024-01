Homem leva puxão de orelha após fofoca sobre maconha, acha ruim e tenta matar amigo

Motivação teria sido um pedido da vítima para apagar uma mensagem enviada em um grupo de WhatsApp

Gabriella Pinheiro - 23 de janeiro de 2024

Delegacia de Polícia (DP) de Piracanjuba. (Foto: Divulgação/ PC)

Um puxão de orelha em um amigo não foi visto com bons olhos e acabou gerando uma confusão tamanha que escalou para uma tentativa de homicídio em Piracanjuba.

Tudo isso por que um grupo havia se reunido para curtir um rancho às margens do Rio Piracanjuba, próximo a GO – 217, e fumado maconha. Entretanto, horas depois um deles, de 45 anos, espalhou em um grupo de WhatsApp que eles tinham feito uso do entorpecente.

O encontro aconteceu por volta das 13h da segunda-feira (22) – quando amigos estavam fazendo uma confraternização habitual. Nesse momento, o suspeito, que é conhecido de longa data da vítima, chegou e também fumou maconha – conforme relato à polícia.

Horas depois, por volta das 17h, o suspeito foi embora e, cerca de 19h, a vítima, 33 anos, também tomou o rumo da cidade.

Nesse momento, checou o celular e percebeu que o amigo havia enviado mensagens em um grupo de WhatsApp revelando que ambos haviam fumado maconha.

Temendo que a informação pudesse atrapalhar na carreira profissional, o homem advertiu o responsável pelo conteúdo e pediu para que não revelasse a situação para terceiro. Foi nesse momento que a história teve uma reviravolta violenta.

Após o pedido, o homem teria pedido para que vítima saísse em frente a residência para que eles pudessem conversar.

No entanto, a vítima foi surpreendida com as seguintes palavras do colega: “E aí chefe, tá pronto? Que conversar que nada”, acompanhadas de um disparo de arma de fogo.

Por sorte, o homem conseguiu se desviar do tiro e correr para o interior da propriedade. Logo em seguida, o suspeito fugiu do local.

Horas depois, o responsável pelo tiro ainda teria enviado mensagens ameaçando a vítima, alegando que iria pegá-lo na surdina e afirmando que: ” […] Vai pro caixão e ponto, isso é fato! O errado foi eu errar o tiro, você encanou com o cara errado”.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e tentou localizar o suspeito, sem êxito. A vítima procurou uma delegacia da Polícia Civil (PC), na manhã desta terça-feira (23), para denunciar formalmente o ocorrido.