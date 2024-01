Morre motorista que bateu de frente contra caminhão entre Anápolis e Campo Limpo

Veículo de pequeno porte seguia a toda velocidade quando subiu na cerca que divide as vias

Samuel Leão - 23 de janeiro de 2024

Batida entre celta e caminhão causa morte de motorista. (Foto: Reprodução)

Uma forte colisão, ocorrida no final da manhã desta terça-feira (23), entre um caminhão e um carro de passeio acabou resultando na morte de um homem. O caso aconteceu na GO-330, na saída de Anápolis para Campo Limpo.

A batida frontal ocorreu entre um Chevrolet Celta de cor prata e um caminhão F-400 de cor azul, na altura do km 03. Uma câmera de segurança ainda captou o exato momento do choque, por volta das 11h.

O veículo de pequeno porte seguia a toda velocidade, saindo de Anápolis, quando subiu na cerca que divide as vias e lançou-se para a pista contrária. O caminhão vinha em sentido à cidade, de modo que foi atingido em cheio pelo carro.

Ao colidir, o celta ainda foi lançado ao ar, caindo no meio da via com grande parte do parachoque frontal, vidro e capô amassados.

O Corpo de Bombeiros, juntamente como Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado e prestou os primeiros socorros aos envolvidos. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Já o condutor do carro ficou preso às ferragens, precisando ser desencarcerado pelos militares. Apesar do resgate bem sucedido, o óbito dele foi confirmado ainda no local.