Assaltantes armados fazem limpa em loja de iPhone em plena luz do dia, em Anápolis

Momentos depois, outro estabelecimento também foi invadido para ter itens levados

Karina Ribeiro - 24 de janeiro de 2024

Imagem mostra assaltantes invadindo loja de iPhone em Anápolis. (Foto: Reprodução)

14 aparelhos celulares, angústia, sentimento de impotência e medo. Esse é o saldo para uma equipe de uma loja de eletrônicos localizada no Jardim Europa, em Anápolis. A empresa sofreu ‘um limpa’ em plena luz do dia, por volta das 11h, por um grupo de rapazes que entrou e deu voz de assalto. Policiais compareceram na unidade e fazem buscas dos suspeitos.

No horário citado, cerca de cinco pessoas entre colaboradores e clientes estavam na loja especializada na marca iPhone quando um rapaz entrou, mostrou a arma na cintura, e já intimidou o dono do estabelecimento.

Na sequência, outros dois comparsas em atitude semelhante, entraram na loja e pediram os celulares – que foram colocados dentro de uma mochila.

A cena do assalto também teve requinte de crueldade, já que duas funcionárias foram trancadas dentro de um banheiro e, a todo momento, eram ameaçadas de morte.

Após recolherem os aparelhos, o grupo correu para uma mata próxima localizada na região.

Abalada e em tom de desabafo nas redes sociais, uma pessoa ligada a loja pede ajuda da população para identificar os bandidos, conforme imagens disponíveis no sistema de segurança da loja.

“Levaram tudo o que a gente tinha. Se você está na região do Jundiaí, do JK, está cheio de policiais. Mas eu vou colocar as fotos deles….Se vocês virem rosto parecido, ajuda a gente, avisa”, pontuou.

Em tempo

Uma farmácia localizada na Praça Dom Emanuel, no Jundiaí, também foi assaltada no início da tarde desta quarta-feira (24). Informações apontam que o indivíduo estava sozinho e armado.