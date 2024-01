Moradores de Goiânia denunciam estado das ruas: “é um lixão a céu aberto”

Ao Portal 6, moradores de diferentes regiões denunciaram o acúmulo de lixo na cidade

Maria Luiza Valeriano - 24 de janeiro de 2024

Lixeira cheia registrada próximo ao Terminal Praça da Bíblia (Foto: Acervo pessoal)

Lixo se acumula nas ruas de Goiânia, ocupando o espaço das calçadas e ruas onde a população deveria transitar, se tornando criadouros de bichos ao ar livre e ainda impactando a saúde de pets. É o que relatam moradores de diferentes regiões da capital.

Ao Portal 6, Bárbara de Barros, que mora no Setor Universitário, denunciou um montante de lixo próximo ao Terminal Praça da Bíblia. Ela aponta que não se trata de um problema recente, mas sim recorrente – que teria início com a administração municipal atual.

“É um lixão a céu aberto. Até passear com cachorro nas praças está difícil. Tem tanto lixo e resto de comida que a minha ficou doente porque é gulosa e come coisa no chão”, disse.

À reportagem, uma moradora da Rua Dom Pedro II, no Sítios de Recreio Mansões do Campus, relatou que o lixo na região já está acumulando larvas. “Aparece muito lá. Agora no período chuvoso, é pior ainda porque não tem como nem fechar o galpão direito, de tanto lixo. Molha e vira uma nojeira”, disse Ysabella Portela.

Ela afirma que a coleta de lixo passa na região de forma completamente desregulada e espaçada. No entanto, foi feita uma limpeza na última semana, quando a Prefeitura de Goiânia realizou um evento no local.

No Jardim Novo Mundo, o cenário é o mesmo. “Todo dia, todas as lixeiras estão abarrotadas”, contou Thaís Dutra ao Portal 6.

Moradora do Metrópoles Residencial, os vizinhos do condomínio já se revoltaram com a situação. “É absurdo. Uma sujeira dessas na porta da nossa casa, isso sim é um absurdo, uma imundice, uma vergonha. Nossa porta nesse estado, não adianta nada a gente organizar lixo aqui dentro se lá fora não tem organização”.

De acordo com Thaís, o problema está presente há mais de um mês.

A reportagem buscou esclarecimentos junto à Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), responsável pela coleta de lixo na capital, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.