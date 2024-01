Temperaturas caem e termômetros ficam abaixo de 19º C em Goiás na quinta (25): veja cidades mais frias

Samuel Leão - 24 de janeiro de 2024

Vista aérea de Anápolis em dia de frio. (Foto: David Dourado)

Em meio às chuvas de verão, que caem em Goiás ao longo desta última semana de janeiro, uma queda das temperaturas vem sendo percebida em algumas cidades de Goiás. Nos horários que precedem a nascer do sol, considerados os de menores intensidades de calor, os termômetros devem registrar índices abaixo de 20º C na quinta-feira (25).

Essa perspectiva foi apontada em estudos realizados pelo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO).

Dentre as cidades que terão o frio mais acentuado, foram apontadas Alto Paraíso, que deverá ser a recordista com 18ºC, e Anápolis, com cerca de 19ºC. Ambas também devem ter chuva, com expectativa do volume de 20 mm e 10 mm respectivamente.

Já na região Norte do Estado, há alerta de volume de chuvas mais severo, visto que a expectativa é de 50 mm. Já na região Leste, as temperaturas devem enfrentar uma queda também, com a possibilidade dos termômetros marcaram 17º C.

A explicação para tais condições adversas é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um corredor de umidade que saiu da região Norte e passa por Goiás, em direção ao Sudeste do Brasil. Tal fenômeno irá favorecer o aumento de nebulosidade e ocasionar pancadas de chuva diversas.

A capital também receberá chuvas isoladas, mas as temperaturas não devem descer abaixo dos 20ºC, chegando à máxima de 29ºC e com umidade em alta, variando entre 50 e 95%.