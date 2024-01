6 coisas que uma pessoa com boa inteligência emocional jamais faria

São hábitos que ela faz questão de deixar bem longe para não ter que aumentar as sessões de terapia

Anna Júlia Steckelberg - 25 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Furkan Salihoğlu/Pexels)

Já parou para pensar no que se trata uma pessoa com boa inteligência emocional?

Sem rodeio, trata-se de uma pessoa que é considerada, dentro da psicologia, um alguém com capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos também.

É aquele tipo de pessoa que consegue, com tranquilidade, não deixar uma tristeza, por exemplo, abalar seu trabalho.

Bom, é claro que essas sábias pessoas sabem como lidar com a vida e possuem alguns comportamentos que deixam bem de longe!

6 coisas que uma pessoa com boa inteligência emocional jamais faria:

1. Não aceitar não

Uma pessoa que não aceita um “não” é na verdade um alguém que não sabe lidar com críticas ou coisas que fujam ao seu controle.

Esse tipo de pessoa quer te controlar para manter as coisas do seu jeito. O que foge totalmente do padrão de um alguém inteligente emocionalmente.

2. Dizer tudo que pensa sem filtrar

Aquele amigo sincerão demais acaba sendo um pouco inconveniente, sem contar que ele perde totalmente o bom senso.

Isso porque, ele tem o defeito de falar tudo que vem na mente, sem ligar se isso vai ou não magoar o ouvinte.

Uma pessoa com inteligência emocional jamais vai proferir algo sem analisar todas as consequências daquilo e quais impactos teria.

3. Usar a mentira a seu favor

Se tem uma coisa que os inteligentes emocionais usam é a honestidade e fidelidade a si mesmo.

Sendo assim, elas não vão mentir para ninguém, elas não querem criar intrigas e enganar pessoas para conquistar algo.

4. Fugir de suas responsabilidades

Acredite, uma pessoa inteligente emocional não vai fugir de suas responsabilidades ou culpar terceiros por um erro!

Esse artifício é usado por gente maldosa que busca manipular, distorcer os fatos e fazer com que os outros acreditem nas atrocidades que vão dizer.

5. Possui ganância

A ganância é o ápice da ambição, o que deixa essa virtude uma péssima qualidade.

A pessoa gananciosa começa a ser tóxica a partir do momento em que almeja tudo o que é seu e dos outros também. E não para por aí, essa conquista se torna mais importante do que até mesmo viver.

Logo, pensando bem, esse tipo de comportamento está longe de ser detectado naqueles que são tranquilos com a mente.

6. Não fazer terapia

Por último e não menos importante, não tem como falar de inteligência emcional sem associar a terapia.

É através dela que essas pessoas conseguem manter sua paz e o autoconhecimento em dia.

São as sessões com um psicólogo que consegue manter os bons hábitos de qualquer pessoa e uma ótima forma de lidar com a vida.

