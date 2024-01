Alguém que não é de confiança vai aparecer na vida destes 3 signos

Com o novo alinhamento astral, indivíduos de mau-caráter, invejosos, maliciosos e superficiais pintarão para testar a vivência de algumas casas do zodíaco

Magno Oliver - 25 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Karolina Grabowska)

Alguém que não é uma pessoa de muita confiança vai aparecer na vida de alguns signos a seguir e muita gente não vai estar preparada.

Logo neste comecinho de Janeiro, alguns signos poderão se preparar, pois pessoas que não são muito confiáveis vão aparecer nas vidas deles.

Porém, quando isso chegar a acontecer, podem encarar como um verdadeiro teste de resistência. Será a hora de checar realmente quem é quem na sua vida.

No entanto, foquem sempre em você por você o tempo todo. Não acreditem tanto em palavras doces, abraços falsos e, principalmente, sorrisos bonitos.

Confira agora quais as casas que devem ficar com os olhos bem atentos aos que decidirem se aproximar de forma rápida de você e da sua vida. Veja!

Alguém que não é de confiança vai aparecer na vida destes 3 signos

1. Áries: de 21 de março a 20 de abril

Os arianos poderão ficar duplamente com os olhos atentos com as pessoas que abrem seus corações e contam seus traumas, planos e projetos pessoais. No entanto, é bem típico desse nativo de abrir com qualquer pessoa, por falar demais naturalmente.

Mas cuidado! Gente ruim está por aí te sondando. Importante reforçar que estão tentando se aproximar porque muitos têm sentido muita inveja do seu progresso profissional e vida amorosa.

2. Aquário: de 21 de janeiro a 18 de fevereiro

O aquariano é regido por Urano, conhecido como “planeta rebelde” pela sua rotação excêntrica. É um nativo falador, contador de vantagens e adepto de rodas cheias de amigos e conhecidos em volta.

Seu coração é muito bom, sua alma é bondosa, mas não quer dizer que porque você emana isso que os outros ao redor vão te reluzir também.

Muito importante se cuidar e ficar do lado de quem está com você para tudo. Principalmente quem você tem chamado de “amor”. Vida financeira será prejudicada no momento, mas nada que você se abale e não consiga dar a volta por cima.

3. Leão: de 23 de julho a 22 de agosto

Por fim, o leonino é aquele guerreiro regido pelo sol. Também é muito conversador, brincalhão e amigo de todos. Isso pode te colocar em situações de riscos, ao lado de gente traiçoeira e mau-caráter.

Fique mais atento a quem tem tentado aumentar o nível de intimidade. Alguém do passado pode ressurgir das cinzas agora que seu status financeiro deu uma melhorada. Contudo, sempre e sempre olho aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!