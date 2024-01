Fios “largados” em rua de Anápolis enfurecem moradores: “a gente não acha ninguém responsável”

Situação persiste há quase 3 meses, sem que nenhuma empresa assuma autoria e solucione o problema

Davi Galvão - 26 de janeiro de 2024

Registro da fiação irregular. (Foto: Acervo Pessoal/ Elaine Pereira da Cunha)

Fios caídos, enrolados em lixeiras e em copas de árvores. Desde novembro de 2023, este é o cenário com o qual os moradores da rua Senador Alfredo Nasser, localizada no bairro Vila Santana, tem visto ao saírem de casa.

Ao Portal 6, Elaine Pereira da Cunha, que reside no local, afirmou que o problema mantém-se inalterado mesmo após diversas reclamações ante a Equatorial e companhias telefônicas.

“No dia que a Equatorial veio, eles fizeram o serviço deles, trocaram os postes e arrumaram a fiação, lá de cima realmente os fios ficaram ‘organizadinhos’, mas na parte de baixo ficou essa bagunça que você tá vendo”, contou.

Ela afirmou que, presencialmente, questionou a equipe da concessionária de energia, ainda no local. Eles teriam dito a ela que a fiação fora do padrão era de companhias de telecomunicação, sendo elas as devidas responsáveis.

Apesar disso, a moradora afirmou que parte da rede caída e enrolada em árvores era, sim, de propriedade da concessionária de energia.

Elaine conta ainda que tentou contato com as empresas de telecomunicação das quais ela e vizinhos são clientes, mas que as investidas provaram-se, até o momento, frustradas, pois cada companhia “joga a culpa” para a outra.

“Fica complicado porque, se não fosse a gente mesmo amarrando os fios, juntando eles, iam ficar todos no meio da rua, com carros passando em cima, motociclistas também, além de poluir visualmente a rua. A gente não encontra um responsável sequer”, reclamou, por fim.

O que diz a Equatorial

Ao Portal 6, a Equatorial afirmou que “os fios são de telecomunicações e que vai notificar as empresas de telefonia para as devidas providências”.

A empresa declarou ainda que “os postes são utilizados como compartilhamento de infraestrutura de uso mútuo entre a distribuidora e as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações que são responsáveis pela manutenção e padronização de seus cabos, e que devem manter suas redes de acordo com as normas técnicas vigentes”.