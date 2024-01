Chuvas dão uma trégua, mas cidades goianas ainda podem sofrer com temporais neste domingo (28)

Combinação de calor e umidade vai favorecer a formação de pancadas de chuvas isoladas em diversas localidades

Augusto Araújo - 27 de janeiro de 2024

Imagem mostra céu encoberto por nuvens. (Foto: Emilly Viana / Portal 6)

Após uma previsão de fortes chuvas para este sábado (27), o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) divulgou que as quedas d’água devem dar uma trégua neste domingo (28) em diversas regiões do estado.

No entanto, algumas regiões ainda podem acabar sofrendo com temporais.

Isso porque uma combinação de calor e umidade vai favorecer a formação de pancadas de chuvas isoladas em diversas localidades.

Conforme o boletim para o final de semana, Goiânia e Anápolis devem receber chuvas mais brandas, com índices de 5mm.

Contudo, as regiões Nordeste, Norte e Noroeste de Goiás podem ter os índices mais altos registrados, com precipitações de 20 a 30mm para o dia.

Dentre os destaques individuais do informativo, estão as cidades de Porangatu (10 mm), no Norte; Cristalina (15 mm), no Entorno do Distrito Federal; Flores de Goiás (12mm), no Noroeste; e Montes Claros de Goiás (12 mm).