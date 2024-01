Tragédia em Rio Verde: homem mata a esposa e comete autoextermínio após o crime

Suspeito teria antes enviado ameaças via telefona para a companheira

Davi Galvão - 27 de janeiro de 2024

Corpo da vítima foi encontrado em uma cama pelos militares. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 55 anos, é suspeito de ter matado a própria esposa, de 44, e logo em seguida tirado a própria vida, neste sábado (27), em Rio Verde, região Sudoeste de Goiás.

As autoridades foram acionadas e compareceram ao local do crime após uma familiar denunciar o caso, afirmando que o autor da agressão teria anunciado por meio de mensagens os atos que pretendia praticar com a vítima.

Chegando à residência, a Polícia Militar (PM) se deparou com o corpo de Osvaldo Fuga Filho pendurado com uma corda ao redor do pescoço e uma marca de disparo acima da orelha direita.

A vítima, Davanira Alves Martins Fuga, foi encontrada em uma cama no quarto ao lado, com outra marca de disparo na altura da cabeça.

Também foi recolhido pelos militares um revólver com cartuchos de munição.

Familiares das vítimas ainda informaram que o casal estava passando por um processo de separação.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), da Polícia Civil (PC) e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram presentes, e irão trabalhar para elucidar o caso.