Bombeiro é preso por acertar disparo na cabeça de mulher após briga em bar

Militar estava acompanhado de um amigo quando emboscou os rivais na saída e realizou os disparos

Da Redação - 28 de janeiro de 2024

Disparo atravessou o carro e acertou mulher na cabeça. (Foto: Reprodução)

Uma confusão, iniciada em um bar em Alto Paraíso de Goiás, evoluiu para uma briga e terminou com uma mulher baleada na cabeça e ferida gravemente. O suposto autor dos disparos seria um bombeiro, de 40 anos. A situação ocorreu na madrugada deste domingo (28).

O desentendimento aconteceu por volta de 01h, no Centro da cidade, dentro do estabelecimento. Dois homens, sendo que um deles era o militar, trocaram agressões na frente do caixa e, na sequência, o bombeiro, acompanhado de um amigo, foi atrás dos rivais na saída e efetuou vários tiros.

Portando a pistola, ele disparou contra o carro do grupo, sendo que um disparo atravessou o vidro traseiro e o encosto de cabeça do banco do passageiro, acertando a mulher.

Não bastasse, o militar ainda voltou ao estabelecimento com a arma em punho e a colocou sobre o balcão, em uma forma de intimidação aos presentes. Ele então saiu do local dirigindo uma caminhonete VW Amarok.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou o veículo, encontrando o suspeito, ainda acompanhado do amigo, e os reconhecendo com base nos vídeos do circuito de segurança do bar.

Eles foram abordados e a arma foi apreendida, sendo dada a voz de prisão assim que foi constatada a chegada da vítima do tiro no Hospital Municipal.

O carro do militar também foi levado para o pátio e, agora, ele deve responder pela tentativa de homicídio e pelo disparo da arma de fogo. Já a vítima recebeu cuidados médicos, mas não teve o estado de saúde divulgado.