Grave colisão frontal deixa dois carros destruídos na BR-414, em Anápolis

Corpo de Bombeiros teve de ser mobilizado para atender as vítimas envolvidas

Samuel Leão - 28 de janeiro de 2024

Acidente deixa carros destruídos em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma grave colisão frontal, entre dois carros, causou grandes estragos e afetou o fluxo de veículos na BR-414 na noite deste sábado (27). O caso aconteceu na BR-414.

Os veículos trafegavam pela zona rural de Anápolis quando o acidente ocorreu, de modo que eles se chocaram e acabaram parcialmente destruídos, precisando ser retirados da via por reboques.

O acidente envolveu um Fiat Palio e um VW Gol, ambos eram dirigidos por homens, um de 44 anos e outro de 38. O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu para atender as vítimas.

Ao chegar no local, os militares constataram que, apesar do susto, ambos os motoristas estavam bem, um deles aguardava sentado no meio fio e outro caminhava pelas margens da via.

Com auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela rodovia, foi realizada a limpeza da pista e a retirada dos veículos, possibilitando a retomada do trânsito normal.