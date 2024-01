Luto pela morte do adolescente de Anápolis que morreu em acidente de moto

Vítima tinha 16 anos e perdeu a vida na hora, após bater contra uma cerca

Gabriella Pinheiro - 28 de janeiro de 2024

Fatalidade ocorreu no distrito de Souzânia, em Anápolis.

Foi identificado como sendo Pedro Henrique Campos Rezende, o adolescente que morreu em um grave acidente no distrito de Souzânia, em Anápolis. O caso aconteceu na tarde deste domingo (28).

A fatalidade ocorreu em torno das 16h quando o a vítima, de apenas 16 anos, estava trafegando em uma motocicleta, mas perdeu o controle do veículo durante o trajeto.

Na sequência, o veículo colidiu contra uma cerca e bateu em uma estaca. O menor foi encontrado com fraturas no peito, na mandíbula e sem sinais vitais.

Populares que estavam no local no momento do acidente tentaram reanimar a vítima realizando massagem cardíaca, por cerca de 30 minutos, e respiração boca a boca.

Ele chegou a responder alguns estímulos, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no endereço.

Além da PM, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas pouco pode fazer além de atestar o óbito.

Nas redes sociais, o caso comoveu internautas que manifestaram pesar pela fatalidade e definiram o menor como sendo um rapaz humilde e de “ouro”.

“Meu Deus. Perdemos um menino humilde. Uma criança de ouro, que dor”, escreveu uma familiar em uma postagem publicada no Instagram do Portal 6.

A família da vítima foi informada sobre a fatalidade e compareceu no local para o reconhecimento. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no ambiente para retirada do corpo.