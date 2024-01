“Meu foco único nesse ano é a eleição de Adriana Accorsi prefeita de Goiânia”, diz Gilvane Felipe após deixar comando do Cidadania

Ex-secretário estadual de Cultura, que é o entrevistado do ‘6 perguntas para’, deixou duas importantes perguntas sem respostas

Pedro Hara - 28 de janeiro de 2024

Gilvane Felipe é ex-presidente do Cidadania em Goiás. (Foto: Divulgação)

Ex-presidente estadual do Cidadania em Goiás, Gilvane Felipe continua filiado ao partido apesar de ir contra os rumos que a federação com o PSDB tem decidido seguir neste pleito de 2024.

Em Goiânia, o ex-secretário estadual de Cultura trabalha ativamente pela pré-candidatura de Adriana Accorsi (PT) ao Paço Municipal.

Tanto é que, ao ‘6 perguntas para’ desta semana, Gilvane aponta a deputada federal como “foco único” da militância dele neste ano.

Entusiasta pelo projeto, ele prevê que a petista estará no segundo turno — embora ressalte que tudo dependerá da condução da campanha.

Apesar da saída conturbada do comando do Cidadania em Goiás, garante que mantém boas relações com os filiados.

Questionado sobre o porquê da administração Rogério Cruz (Republicanos) não ter dado certo e os desafios do próximo prefeito de Goiânia, Gilvane saiu pela tangente. Disse que esses eram assuntos complexos e que não teria tempo de responder, pois estava saindo em viagem.

6 perguntas para Gilvane Felipe

1. Como está a sua relação hoje com o Cidadania?

Gilvane Felipe: Relação muito tranquila com o Cidadania. Eu fui correto com o partido, saí para não causar problemas em um ano eleitoral crítico.

2. Mesmo com o PSDB anunciando pré-candidatura, você está trabalhando no Plano de Governo da Adriana Accorsi. Acredita que os tucanos podem recuar dessa intenção?

GF: Embora ache pouco provável, torço para que o PSDB retome sua trajetória histórica de defesa enfática da democracia e de afastamento explícito de propostas e de líderes identificados com a extrema-direita em Goiás. O PSDB já contribuiu muito com a política em Goiás e ainda poderia vir a ter um papel muito positivo.

3. Acredita na vitória da Adriana Accorsi à Prefeitura de Goiânia?

GF: Sim, acredito que a vitória de Adriana é possível. Creio até que hoje possamos apostar que ela estará no segundo turno. Mas isso tudo são previsões. O que valerá mesmo será a campanha eleitoral que pretendemos [que] seja vibrante e contagiante.

4. Pensa em se desfiliar do Cidadania e se filiar ao PT?

GF: Não penso em me desfiliar do Cidadania. Não cogitei me filiar a outro partido. Meu foco único nesse ano é a eleição de Adriana Accorsi prefeita de Goiânia.

5. Por que a administração Rogério Cruz não deu certo?

Gilvane Felipe não respondeu

6. Qual o desafio do próximo prefeito de Goiânia?

Gilvane Felipe não respondeu