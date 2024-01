É isso que as lanchonetes fazem para deixar o frango frito sequinho e crocante

Ruan Monyel - 29 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Cozinha da Wilza)

As lanchonetes têm um segredo bem guardado quando se trata de preparar o frango frito perfeito, mas agora você vai descobrir que fazer no conforto do seu lar, é bem mais fácil do que pensa.

Sequinho e irresistível, por trás desse prato clássico, há alguns truques que transformam um pedaço de frango em uma delícia crocante.

Esse segredo das lanchonetes vai transformar o almoço de domingo. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba como fazer essa receita deliciosa.

O frango é uma das proteínas mais consumidas no mundo, devido a sua versatilidade e o preço acessível comparado a outros cortes de carne.

Mas uma coisa é certa, ele pode ficar encharcado de óleo quando é frito e a textura não fica das melhores, não é mesmo?

Seus problemas acabaram! É hora de ter os frangos das lanchonetes preparados em casa, de forma rápida, que vai conquistar o paladar da galera. Anota aí.

Um dos primeiros passos cruciais é o processo de tempero da proteína, antes mesmo de chegar à fritadeira, tempere a seu gosto, utilizando ervas frescas, temperos prontos e até mesmo frutas cítricas.

No entanto, antes de colocá-lo na panela, deixe os pedaços descansando por cerca de 15 minutos na geladeira, garantindo não apenas um sabor rico, mas também uma carne mais macia e suculenta.

Um truque de ouro é empanar o frango antes de fritá-lo, retire o excesso de temperos, passe os pedaços no ovo e depois na farinha de trigo temperada com especiarias.

Durante todo esse processo, já deixe o óleo no fogo para que atinja a temperatura adequada para fritura, de 150° a 180°, assim a proteína ficará crocante por fora e suculenta por dentro.

Lembre-se de fritar em porções menores, mantendo a temperatura do óleo e antes de servir retire o excesso de gordura com o auxílio do papel toalha.

Agora é só servir, fazer um molho para acompanhar e garantir que todos te peçam a receita desse delicioso frango.

