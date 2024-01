6 carnes de primeira que têm um preço mais em conta e são uma delícia

Ruan Monyel - 28 de janeiro de 2024

Picanha suína. (Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

É possível apreciar carnes de primeira qualidade sem comprometer o orçamento, já que alguns cortes combinam sabor excepcional com um preço mais em conta.

Embora muitas pessoas imaginem que as carne mais nobres estão fora do alcance, existem opções saborosas que não pesam no bolso.

Ao escolher esses cortes, é possível fazer refeições deliciosas sem ultrapassar o orçamento. Leia até o fim e saiba diversificar as opções na hora da compra.

1. Maminha

A maminha é um corte bovino que combina sabor e suculência, embora seja uma carne magra, não deixa de ser macia.

Ideal para grelhados e assados, o preço gira em torno de R$ 40/kg, tornando a maminha uma opção popular entre aqueles que buscam o melhor custo benefício.

2. Alcatra

Reconhecida por sua textura única e sabor marcante, a alcatra é uma escolha versátil, tanto para receitas elaboradas, quanto o bom e velho churrasco.

Pode ser utilizada para bifes suculentos, ensopados ou direto na brasa, uma coisa é certa, todos vão adorar e ficar de queixo caído com o preço, apenas R$ 36/kg.

3. Entrecôte

Embora não seja muito comum, este corte de carne bovina, retirado da parte central da costela, é conhecido por pela maciez.

Se tornando uma excelente opção para grelhados, o entrecôte é digno de um restaurante de luxo, mas o preço não é elevado, custando apenas R$ 28/kg.

4. Picanha Suína

É isso mesmo que você leu, para aqueles que procuram uma alternativa mais acessível ao tradicional corte, a picanha suína é uma escolha excelente.

Com um sabor característico, pode ser assada ou grelhada, e mesmo custando só R$ 28/kg, vai deixar a galera lambendo os lábios.

5. Lagarto

Embora seja um corte magro, o lagarto é ideal para assados e cozidos de longo tempo, incluindo a peça inteira recheada, que fica irresistível.

Com os temperos certos, esse corte proporciona pratos suculentos e cheios de sabor e não pesam no bolso, afinal, o quilo sai em média R$ 33.

6. Peito de Frango

Por fim, quando se trata de carne de aves, o peito de frango é uma opção acessível, versátil e com os temperos certos, fica extremamente saborosa.

Pode ser grelhado, assado, cozido ou utilizado em diversas receitas, proporcionando um ótimo custo benefício, já que custa apenas R$ 15kg.

