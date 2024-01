Há 29 anos, Goiânia era palco de um dos jogos mais surpreendentes da história do futebol

Confronto entre clube e seleção, além da estreia do melhor jogador do mundo na época, foram alguns elementos especiais da partida

Samuel Leão - 29 de janeiro de 2024

Romário atuando pelo Flamengo. (Foto: Reprodução/Revista Placar)

Há 29 anos, o Estádio Serra Dourada, em Goiânia, recebia uma partida que iria entrar para a história do futebol.

Além de se tratar de um confronto inusitado – um amistoso entre a seleção do Uruguai e o Flamengo – para comemorar os 100 anos do clube carioca, o jogo também marcava a estreia de Romário pelo Flamengo – após uma negociação surpreendente com o Barcelona, onde o atleta tinha acabado de ser considerado o melhor jogador do mundo.

O ano era 1995, mais precisamente no dia 27 de janeiro, quando o maior palco do futebol no estado foi tomado por jogadores gringos, cariocas e milhares de goianos amontados na plateia, lotando as cadeiras e arquibancadas.

A ocasião marcava a apresentação de Romário, recém contratado que, além de ter sido consagrado como o principal jogador do planeta, também havia sido protagonista da conquista da quarta Copa do Mundo da Seleção Brasileira.

Pelo bom momento, ele estreou usando a camisa de número 100 para celebrar a data, trajando a tradicional edição chamada de “papagaio de vintém”, histórica para os flamenguistas.

Apesar de todo o frenesi em torno da disputa, o jogo teve um ritmo mais cadenciado. Romário não foi o grande destaque na partida, sem muito brilho nos lances individuais. No entanto, o time, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, conseguiu abrir o placar aos 15 minutos.

O gol foi do meia-atacante Nélio da Silva, que ostentava a camisa 10, em uma cabeçada vindo pelo lado direito do gol, e acabou sendo o único do urubu naquele dia. Mesmo com o apoio da torcida, aos 41 minutos do segundo tempo houve a decepção.

Uma lateral em profundidade acabou terminando em um gol do camisa 5, Diego Dorta, que, também em uma cabeçada, empatou para os uruguaios e selou o placar. No fim das contas, o que seria uma comemoração terminou com um gostinho de “quero mais” entre os flamenguistas.