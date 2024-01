Assaltante de bancos é morto após confronto com Polícia Militar em Goiânia

Suspeito foi identificado como responsável por estar organizando ataque a uma instituição financeira em Goiás

Augusto Araújo - 30 de janeiro de 2024

Armas foram apreendidas após confronto entre suspeito e Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Um homem fortemente armado acabou morrendo após entrar em conflito com a Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (30), em Goiânia.

O caso ocorreu no Jardim Mariliza, no começo da manhã. A equipe do Comando de Operações de Divisa (COD) foi informada a respeito da presença do suspeito, de 41 anos, na região.

Ele, por sua vez, já teria sido identificado como um assaltante de bancos e estaria planejando um novo ataque a instituição bancária.

Dessa forma, os agentes se deslocaram até o local onde foi avistado o carro do homem. Contudo, quando os policiais se aproximaram, ele começou a dar tiros pela janela do veículo.

Assim, o suspeito deu início a uma fuga, chegando até o setor Solange Park, onde parou o automóvel. No entanto, ele voltou a disparar contra a equipe do COD.

Com isso, houve uma troca de tiros, onde o suposto assaltante foi ferido gravemente. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada, mas ele acabou morrendo no local.

Dentro do carro dele, foram apreendidas uma pistola, uma espingarda, munições e materiais que seriam utilizados para o ataque à instituição bancária.

No porta-malas do veículo, ainda foram encontrados explosivos, que precisaram ser detonados em segurança por uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

O suspeito possuía passagens por roubo, porte e posse ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha.