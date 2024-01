Recém-nascido é encontrado morto horas após ser amamentado pela mãe

Uma equipe do SAMU e da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local

Gabriella Pinheiro - 30 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Um bebê recém-nascido de apenas 02 meses foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (30), em Valparaíso de Goiás. A triste cena foi vista pela própria mãe da criança, uma adolescente de 13 anos de idade.

De acordo com informações dadas à Polícia Civil (PC) pela avó da vítima, de 40 anos, a filha teria amamentado o pequeno por volta das 04h.

Ao retornar em torno das 09h, a mãe percebeu que o filho não se mexia e que as mãos dele estavam com uma coloração amarelada.

Logo em seguida, a avó da vítima acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar (PM), que compareceram no local.

Já no endereço, uma médica do município declarou suspeição em função da idade do bebê. Assim, foi solicitado perícia e remoção do corpo.

Tanto a mãe quanto a avó da vítima foram encaminhadas até o Centro Integrado de Operações de Segurança de Valparaíso para as devidas providências cabíveis.