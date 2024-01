6 melhores carnes para pedir no açougue e economizar com as compras

É a hora de sair do óbivo e buscar outras opções de cortes na hora de ir fazer as compras

Anna Júlia Steckelberg - 31 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Você é daqueles que sentem dúvidas na hora de escolher carnes no açougue?

Essa insegurança é muito comum na grande maioria das pessoas por motivos simples. Primeiro, nem todo mundo entende sobre os cortes, texturas e sabores. Segundo são muitas opções, é difícil saber qual alternativa dará certo com qual preparação.

É por isso que hoje trouxemos uma lista de cortes versáteis que vão de quebra, te ajudar a economizar!

6 melhores carnes para pedir no açougue e economizar com as compras:

1. Bisteca

Começando nossa lista, aqui tem uma carne deliciosa e muito versátil! Por mais que precisemos de mais temperos, a bisteca vai conquistar seu paladar e ela cai bem em tudo, seja assada, frita, na churrasqueira ou até mesmo na Air Fryer.

2. Costela

Agora, trouxemos esse corte para quem é fã de uma costela. Mas, preste atenção, para prepará-la será necessário um pouco de paciência.

A costela exige alguns minutos e até horas a mais de cozimento, mas não tenha preguiça! Ela é deliciosa!

3. Miolo da alcatra

Poucas pessoas conhecem esse corte, mas o também conhecido como coração da alcatra pode ser uma boa alternativa para levar para a sua casa.

O miolo da alcatra é uma carne muito macia e saborosa.

4. Fraldinha

A fraldinha já é figurinha marcante quando se fala em carnes baratas.

Magro, macio e com gordura no ponto certo, a fraldinha cai bem com tempero de ervas e também dá para usar na panela ou churrasqueira.

5. Bife

Em seguida, se você quer algo menos elaborado e mais rápido, manda ver no bife!

Acrescentando molhos e acompanhamentos, essa carne fica perfeita em qualquer momento, seja no churrasco, jantar ou até mesmo naquele lanche simples.

6. Contrafilé

Por fim, sendo francos, o contrafilé é um corte bem queridinho dos mais fãs de carne, não é mesmo?

Afinal, a carne é macia e muito suculenta!

Sendo assim, explore as possibilidades e use essa carne de todas as formas, assada, recheada, temperada e por aí vai!

