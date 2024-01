A técnica de ouro para limpar o pano de prato e deixá-lo branquinho novamente

Selecionamos 4 formas para você aprender de uma vez por todas a devolver a aparência original desses tecidos da sua cozinha

Anna Júlia Steckelberg - 31 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

É muito triste ter que afirmar isso, mas a real é que é muito difícil tirar o encardido do pano de prato, ainda mais porque com o passar do tempo essa sujeira vai grudando mais ainda no tecido.

Bom, o que acontece é que ficar na cozinha, faz esses itens absorvem muita gordura, sabão, resto de comida e tudo mais que entra em contato.

Sendo assim, as manchas ficam impregnadas e quase impossíveis de serem removidas.

Mas hoje os seus problemas acabaram, porque vamos ter dar dicas de como limpar os panos de prato!

A técnica de ouro para limpar o pano de prato e deixá-lo branquinho novamente:

Existem quatro formas de fazer essa limpeza.

A primeira delas consiste em identificar a sujeira ou mancha, e depositar detergente neutro diretamente na região.

Esfregue e deixe agir por alguns minutos. Passando um tempo, lave o pano como de costume e veja a sujeira desaparecer!

A próxima técnica consiste em usar o poderoso desinfetante: a água sanitária!

No entanto, é importante lembrar que o uso desse produto a base de cloro deve ser usado com cautela, porque pode acabar desbotando o tecido.

Além disso, o cloro pode ser prejudicial ao meio ambiente, já que a água sanitária demora anos para desaparecer completamente do meio ambiente.

Mas vamos ao que interessa, para usar basta deixar os panos de molho por 30 minutos na água sanitária com água

Depois, lave os panos como de costume!

Outra coisa que você pode fazer é misturar bicarbonato de sódio e vinagre para tirar as manchas.

Para isso, misture meio copo de vinagre branco de álcool com meio copo de bicarbonato de sódio e deixe o pano de prato de molho por algumas horas ou de um dia para o outro.

Lave normalmente e deixe secar ao sol.

Por fim, você pode usar água oxigenada para se livrar do encardido dos panos de prato!

Bom, basta adicionar meia xícara da solução 10 volumes na lavagem normal, junto com o sabão. Se seu pano de prato for colorido, tome cuidado, pois a água oxigenada pode remover a cor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!