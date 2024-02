Jovem de Anápolis se tornará diplomata após aprovação em um dos concursos mais disputados do país

Nos últimos 15 anos, apenas ele e outros dois goianos conseguiram alcançar o feito

Samuel Leão - 31 de janeiro de 2024

Anapolino Rogério Gonçalves, aprovado para o cargo de diplomata. (Foto: Acervo Pessoal/Reprodução)

Um dos mais disputados do país, o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) ocorre anualmente e teve, apenas em 2023, mais de 8 mil candidatos de todo o Brasil disputando uma das 50 vagas.

Dentre os aprovados, uma boa surpresa: um jovem anapolino que acabou por alcançar um feito notório. Isso porque, antes dele, apenas dois outros goianos foram aprovados nos certames dos últimos 15 anos.

Ele será empossado já nesta quinta-feira (1º), como Terceiro Secretário – o primeiro passo na carreira da diplomacia – com remuneração inicial de mais de R$ 20 mil e todo o glamour e responsabilidade de representar o país nas relações internacionais.

Ao Portal 6, o anapolino Rogério Gonçalves, de 27 anos, compartilhou a árdua rotina de estudos que adotou nos últimos anos, em meio à preparação para chegar na função dos sonhos.

“Eu queria essa carreira há muito tempo. Estudei no Delta e depois cursei filosofia na UNB, onde consegui muitos contatos que me ajudaram na preparação. Foram anos de muito estudo, mas, felizmente, deu tudo certo e fui aprovado”, contou.

Segundo ele, a preparação específica para o concurso começou em 2019, quando ele voltou os estudos para a área. Foram cursos realizados com professores especialistas de Brasília, do Rio e de São Paulo, além da imersão nas seguintes línguas: inglês, francês e espanhol – que são obrigatórias em meio às questões do concurso.

Desde os anos 50, aproximadamente, a prova acontece anualmente. No entanto, durante a pandemia, houve uma interrupção do certame. Por conta disso, a nova turma acabou com mais vagas que o habitual, que eram de 20 a 30 apenas.

O Brasil é o atual presidente rotativo do G-20, de modo que a próxima reunião, nos dias 21 e 22 de fevereiro, que ocorre no Rio de Janeiro, já será um momento de muita relevância para os novos aprovados começarem a atuar e se ambientarem com o mundo diplomático.

“A expectativa é extremamente positiva, é uma carreira segura e os diplomatas representam oficialmente os interesses nacionais no mundo. Então lidarei com delegações estrangeiras, com a iniciativa privada e muitas outras questões do meio. Creio que combina com meu perfil e esse será meu futuro profissional daqui para frente”, complementou.

Menção honrosa

Além dele, outro “goiano” foi aprovado nesta edição. Se trata de Tércio Rocha, de 39 anos – que, apesar de ter nascido em São Paulo, viveu a vida toda no interior de Goiás e se considera um “goiano de coração”.

Ele é formado em Administração e estudou por 6 anos até conseguir o resultado positivo.