Viagem de Dominguinhos e vereadores aliados ao Nordeste já custou R$ 43 mil à Câmara

Parlamentares estão participando de evento político nacional

Pedro Hara - 31 de janeiro de 2024

Dominguinhos é presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

A Rápidas descobriu que 04 vereadores de Anápolis estão no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, em Maceió (AL).

Os parlamentares que presentes no litoral são Cleide Hilário (Republicanos), Domingos Paula (PV), Luzimar Silva (PMN) e Thais Souza (PP).

Apesar de estarem em um evento importante e próximo as mais belas praias do país, nenhum dos parlamentares estão compartilhando a viagem nos stories.

No entanto, eles não estão desacompanhados. Rápidas apurou que a comitiva de Anápolis conta com 13 pessoas, entre vereadores e assessores.

Segundo documentos disponibilizados pela Câmara de Anápolis, apenas 07 passagens aéreas foram emitidas pela empresa Mundo Jovem Turismo, que venceu a concorrência para a aquisição dos bilhetes.

Fontes disseram à coluna que a discrepância entre o número de presentes e o de passagens é que alguns compraram do próprio bolso e devem ser ressarcidos pela Casa nos próximos dias.

A mesma atitude também deve ser vista em relação as diárias, já que apenas 28 foram pagas, referente aos 04 dias de evento para as 07 pessoas que tiveram as passagens compradas pela Casa Legislativa.

Ao todo, a Câmara de Anápolis, entre diárias e passagens desembolsou inicialmente R$ 41.286 mil. Foram R$ 27,3 mil em passagens e R$ 13.986 mil em diárias.

Vice de Gomide só será definido após janela partidária

Em conversa com a Rápidas, o pré-candidato do PT à Prefeitura de Anápolis, Antônio Gomide (PT), afirmou que a escolha do candidato a vice-prefeito será feita após o término da janela partidária, em 06 de abril.

A única certeza até o momento é que o nome não será do PT, mas que a espera não deve ser muita. A oficialização da pré-candidatura também está prevista para ser realizada no mesmo mês.

A resposta de Jânio Darrot para quem o chamar de forasteiro

Ex-prefeito de Trindade por dois mandatos, Jânio Darrot (MDB) não tem medo de ser tratado como forasteiro durante a pré-candidatura em Goiânia.

Em resposta à Rápidas, ele disse que nasceu na cidade que governou, mas desde 1996 mora na capital e que boa parte dos negócios estão concentrados no município.

“Eu nasci em Trindade, mas eu não sou um forasteiro, aventureiro. Eu não vim de outro país. Até de outro estado a pessoa que pode contribuir é bem vinda. O importante é o que nós temos para apresentar, a nossa experiência“.

Avante pode compor com Adriana Accorsi em Goiânia

Fontes contaram à Rápidas que integrantes do alto escalão do PT se reuniram na última segunda-feira (29) com o vereador Thialu Guiotti, presidente estadual do Avante.

O encontro faz parte da estratégia do PT de trazer partidos de centro à pré-candidatura de Adriana Accorsi (PT).

Assembleia de Deus fecha com Lissauer Vieira em Rio Verde

Presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, o bispo Oides do Carmo se soma aos entusiastas da pré-candidatura de Lissauer Vieira (PL) à Prefeitura de Rio Verde.

O apoio foi fechado após reunião com o deputado federal Glaustin da Fokus (Podemos), o deputado estadual Henrique César (Podemos) e o pastor Eurípedes José do Carmo, presidente estadual do Podemos.

Equipes goianas conhecem adversários na primeira fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta terça-feira (30), o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil.

Representantes do estado na competição, Anápolis, Aparecidense e Atlético vão enfrentar Tombense (MG), Villa Nova (MG) e União (MT).

Por ter vencido a Copa Verde em 2023, o Goiás vai estrear apenas na terceira fase, ainda sem adversário definido.

Nota 10

Para Prefeitura de Goiânia e Câmara de Vereadores pela construção do novo Código de Posturas da capital.

Já sancionado, o texto traz avanços que podem fazer com que Goiânia avance em vários aspectos, como por exemplo ser uma cidade que funciona 24h.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis, que segue sem pagar o salário dos estagiários. Não é de hoje a reclamação dos estudantes que veem as contas se acumularem mês após mês.