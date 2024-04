Vereadores de Anápolis defendem permanência da unidade especializada em crimes raciais e de intolerância

Seliane da SOS e Professor Marcos unem forças e prometem procurar a Polícia Civil para discutir a medida, considerada "retrocesso"

Pedro Hara - 09 de abril de 2024

Seliane da SOS é Professor Marcos, vereadores em Anápolis. (Fotos: Divulgação)

Os vereadores Seliane da SOS (MDB) e Professor Marcos (PT) se mobilizam contra o fechamento do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (GEACRI), em Anápolis.

A unidade era comandada pelo delegado Manoel Vanderic e teve o encerramento decretado pela Polícia Civil (PC) após ficar cerca de um ano e meio em atividade.

A justificativa do órgão foi a criação da Delegacia Estadual de Atendimento à Vítima de Crimes Raciais e de Intolerância (DEACRI), em Goiânia, que passou a centralizar a investigação de todos os casos no estado.

Seliane da SOS considera a medida um retrocesso. “O certo seria, caso não fosse possível montar também uma delegacia em Anápolis, manter o grupo, porque a cidade tem suas próprias demandas”, declarou à Rápidas.

Professor Marcos avalia que não adianta transformar o grupo em delegacia na capital e fechar as unidades do interior. “Anápolis tem muitas ocorrências na área de racismo e intolerância, ter o GEACRI aqui era uma segurança para os públicos atingidos”.

A vereadora e o parlamentar vão procurar a PC para buscar esclarecimentos. “Anápolis merece respeito!”, frisa Professor Marcos.

Delcimar Fortunato diz não ter medo de enfrentar as urnas

No retorno das atividades do Legislativo, após o encerramento da janela partidária, um posicionamento chamou atenção. Delcimar Fortunato (PSDB) usou um momento das falas para dizer que não tem medo de enfrentar as urnas. Foi um recado direto àqueles que apostam que ele não será reeleito. Nesses três anos de mandato, Delcimar colecionou polêmicas e desafetos na Câmara de Anápolis.

Sem Leandro Ribeiro presidente, PP apresenta nova comissão em Anápolis

Cotado para ser vice de Márcio Corrêa (PL), o vereador Leandro Ribeiro ingressou no MDB e deixou seu antigo partido, o PP, sem presidente. Nesta segunda-feira (08), a sigla apresentou a nova comissão provisória. A deputada estadual Vivian Naves ficou com a presidência, tendo o vereador Alex Martins de vice. Joyce de Paula responderá pela secretaria-geral.

Justiça determina realização de concurso público para Educação

Após ação civil pública do Ministério Público de Goiás (MPGO), a Justiça determinou que o Governo de Goiás realize concurso público para todos os cargos vagos de professor e de apoio administrativo da rede estadual, inserindo as despesas com os professores na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A determinação, tornada pública nesta segunda-feira (08), prevê ainda que não haja renovação dos contratos temporários, mas que seja mantida a eficácia daqueles vigentes hoje. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) não se posicionou ainda, mas a Rápidas apurou que a pasta deve recorrer da decisão.

Mendanha descarta assumir secretaria no Governo Caiado

O ex-prefeito de Aparecida, que ficou em segundo lugar na última eleição para governador, rejeita a ideia de participar do primeiro escalão da gestão Ronaldo Caiado (UB). Gustavo Mendanha (MDB) é cotado para assumir a Secretaria de Indústria e Comércio em substituição a Joel Santana Braga. Ele afirma que não precisa de cargo para contribuir com o estado.

Tecnoshow espera movimentar mais de R$ 11 bilhões

A Tecnoshow Comigo começou com tudo nesta segunda-feira (08) e, até sexta (12), espera repetir os bons resultados de 2023 e movimentar mais de R$ 11 bilhões este ano. Tradicional em Rio Verde, é uma das principais feiras do agronegócio no Brasil. Cerca de 140 mil visitantes devem marcar presença nestes cinco dias de evento.

Nota 10

Para Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP), que firmou convênio com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) para que 20 reeducandos do Complexo Prisional Policial Penal de Aparecida de Goiânia pudessem trabalhar na revitalização da pintura externa e interna do Estádio Serra Dourada. Os selecionados ganharam direito à remição de pena – um dia a menos a cada três dias trabalhados.

Nota Zero

Para a Equatorial, que mesmo durante o dia tem mantido aceso as lâmpadas dos postes em ruas e avenidas do Centro de Anápolis. Moradores e comerciantes, que denunciaram a situação à Rápidas, querem saber quem vai pagar esta conta. Eles dizem que já alertaram a companhia sobre o problema, mas não tiveram resposta.

*Colaborou Denilson Boaventura