Anna Júlia Steckelberg - 01 de fevereiro de 2024

Já passou em sua mente que seu ventilador pode ser muito mais útil do que se imagina? Aliás, ele pode fazer coisas muito além do que só espantar o calor!

Se você não está entendendo nada, saiba que fomos atrás de alternativas de como aproveitar mais o seu aparelho em casa!

6 utilidades do ventilador que vão te surpreender e que podem fazer mais que refrescar a casa:

1. Esfriar comida quente

Começando nossa lista, sabe aquele preto de comida que acabou de sair do fogo e que sabemos que pode nos queimar?

Pois bem, posicione o seu ventilador na frente do alimento quente e voilá: temperatura amenizada!

2. Espantar mosquitos

Talvez você não saiba, mas o seu ventilador é um excelente espanta mosquitos e outros voadores.

Acontece que o vento constante impede esses bichinhos de manterem o voo, por isso, eles ficam longe dos cômodos que possuem ventilador.

3. Ar-condicionado caseiro

Quer turbinar seu aparelho de ventilação e dar uma refrescada real no ambiente, como um ar-condicionado?

Pois bem, coloque na frente do seu ventilador uma bacia com água bem gelada e com gelo. O vento vai acabar fazendo aquele líquido frio evaporar, levando mais refrescância para o local.

4. Perfumar ambientes

Pode não parecer, mas o seu ventilador pode te ajudar a perfumar o ambiente, principalmente se for aqueles de teto.

Para isso, basta colocar em suas hélices óleos essenciais e deixar a magia acontecer!

5. Decorar cômodos

Acredite se quiser, mas na internet é possível encontrarmos uma infinidade de inspirações para decorar ambientes aliando o ventilador a isso.

Essa utilidade pode ser uma tática excelente para aqueles que desejam “camuflar” o aparelho em casa.

6. Cabine nas horas vagas

Por fim, por mais bizarro que pareça, tem gente que usa os ventiladores como cabines, principalmente aqueles que estão estragados.

Acontece que as hélices dos aparelhos possuem o formato preciso para essa tal função.

