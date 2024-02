Conheça as gorduras que você pode consumir para ajudar na saúde do coração

Escolher óleos saudáveis, variar nas opções e manter uma dieta equilibrada são passos fundamentais para se manter saudável

Rizek Hajjar Gomides - 01 de fevereiro de 2024

(Foto: Freepik)

A relevância da dieta na gênese das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) encontra-se bem documentada na literatura.

No Brasil, em 2016, as DCNT foram associadas à 74% do total de mortes, com destaque para doenças cardiovasculares (DCV). E a nível mundial, 71%.

Diretrizes e posicionamentos sobre o consumo de gorduras vêm sendo elaboradas há mais de 50 anos, tendo sido a American Heart Association (AHA) a pioneira na elaboração deste documento.

No Brasil, a primeira diretriz sobre o consumo de gorduras foi publicada em 2013 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Assim, fiz essa publicação conforme o último posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), que se chama: Posicionamento sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular – 2021.

Vejamos algumas orientações resumidas:

1. Azeite de Oliva

Rico em ácidos graxos monoinsaturados e antioxidantes, pode ter efeitos benéficos na saúde cardiovascular. Esses componentes auxiliam na redução do colesterol LDL (considerado ruim) e podem ajudar a melhorar a função das artérias, promovendo a saúde do coração.

No entanto, fique atento ao ponto de fumaça ao usá-lo em altas temperaturas.

2. Óleo de Coco

Apesar de seu suposto aumento no colesterol bom, deve ser consumido com moderação devido ao seu alto teor de gordura saturada.

Ele recebe críticas devido ao seu teor elevado de gordura saturada, que, embora contenha ácido láurico benéfico, pode impactar negativamente o colesterol. Alguns especialistas também expressam preocupações sobre a promoção excessiva de seus supostos benefícios à saúde.

3. Banha de Porco

A banha de porco, apesar de ter sido associada a níveis mais elevados de colesterol LDL, também contém ácido oleico, benéfico para o coração.

Se usada com moderação, pode não representar um risco significativo para as artérias, mas a atenção à quantidade total de gordura saturada é crucial.

4. Óleos Vegetais

Os óleos vegetais, como girassol e soja, são ricos em ácidos graxos poli-insaturados, essenciais para a saúde do coração.

No entanto, equilibrar a proporção de ômega-3 e ômega-6 é crucial para evitar inflamações.

Além disso, o processo de extração desses óleos, muitas vezes envolvendo solventes químicos, também é alvo de preocupações.

Lembre-se, escolher óleos saudáveis, variar nas opções e manter uma dieta equilibrada são passos fundamentais para um coração saudável.

Faça acompanhamento sempre com um profissional da saúde.

Rizek Hajjar Gomides é médico, formado pela Uniceplac – Brasília. Especialista em Clínica Médica pelo Hospital IGESP – SP. Especialista em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – InCor. Fellow em CardioOncologia pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e InCor. Tem consultório próprio em Brasília e escreve no Portal 6. Siga-o no Instagram: @rizekhajjar