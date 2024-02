Goiânia receberá restaurante mágico com temática de bruxos; saiba detalhes

Novidade ficará localizada em shopping da capital e contará com vasto cardápio

Gabriella Pinheiro - 01 de fevereiro de 2024

Vassoura Quebrada. (Foto: Divulgação/ Vassoura Quebrada)

“Porções” e magia. Se pensou em bruxo, acertou. A figura mística promete chegar com força em Goiânia com o restaurante Vassoura Quebrada.

Considerada a primeira hamburgueria temática de magia, o estabelecimento desembarca na capital em fevereiro.

O comércio ficará localizado no 3º Piso do Flamboyant Shopping, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.

O restaurante faz parte do grupo Vassoura Quebrada e já conta com três unidades da rede em São Paulo (SP).

Inaugurado em 2018, o ambiente promete oferecer atendimento lúdico, decoração diferenciada inspirada na leitura de contos literários e itens de alta qualidade.

No cardápio do estabelecimento, estão inclusos pratos como hambúrgueres, milk shakes, porções e bebidas variadas.

“É uma realização para nós, finalmente vamos poder levar de forma efetiva a magia para fora de São Paulo. A cidade nos chamou atenção desde o primeiro momento já que existe um público grande que consome cultura pop. A expectativa de todos os colaboradores é enorme”, disse o proprietário do restaurante, Otávio Júnior.